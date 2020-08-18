【海高斯路徑】天文台：考慮晚上10時40分或以前改發8號【不斷更新】

▲ 天文台預測海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。（天文台圖片）

香港天文台今日（18日）下午2時20分發出三號強風信號，料「海高斯」今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。該熱帶氣旋位於南海東北部的熱帶低氣壓較早前已增強為熱帶風暴，天文台指本港晚間風力進一步增強，考慮晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號，有關熱帶氣旋預測路徑，即看:【下一頁】

【21:20】新巴城巴所有日間路線會正常營運至尾班車。

【21:05】港鐵宣布，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會維持正常，直至晚上收車。港鐵巴士亦會繼續維持服務直至服務時間完結。

【20:40】天文台宣布預計今天下午10時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會加強。

▲ 天文台考慮晚上10時40分或以前改發八號烈風或暴風信號。（程志遠攝）

【19:00】天文台表示本港平均風速每小時41至62公里，熱帶風暴海高斯已增強為一強烈熱帶風暴。在下午7時，海高斯集結在香港之東南約160公里，即在北緯21.1度，東經115.1度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部沿岸。

【18:45】澳門氣象局將在晚上10時至凌晨2時發出8號風球

【18:15】澳門晚間將考慮改發八號風球 預測風力將會增強

【海高斯路徑】澳門晚間將考慮改發八號風球 預測風力將會增強

【18:05】天文台表示，由於熱帶風暴海高斯採取較為接近香港的路徑移動，會考慮在晚上10時至午夜改發8號暴風或烈風信號，預計海高斯在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。署理高級科學主任江偉預測，今晚間中有狂風大驟雨和雷暴，海面有大浪和湧浪，明早部分低窪地區有機會水浸或者海水倒灌。

【海高斯襲港】天文台考慮改發8號烈風或暴風信號 明天幾點「落波」不用返工？

▲ 有記者手持的雨傘被強風吹反。（林宇翔攝）

【18:00】TOPick以電話形式訪問了署理天文台高級科學主任江偉，他指出因現時正值天文大潮，受海高斯來襲影響，漲潮較高的水位可能會令低窪地區造成輕微水浸，或有海水倒灌的情況，籲市民做好防風措施，並遠離危險地方。詳情即看:【海高斯襲港】時值天文大潮低窪地區或有輕微水浸 天文台：相信8至9月期間仍然有熱帶氣旋來襲

【在家工作】Home Office遇上八號風球 勞工處話你知打工仔是否繼續開工

【17:00】在下午5時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約210公里，即在北緯21.0度，東經115.6度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

【16:45】按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時59、57及57公里，最高陣風分別超過每小時66、83及76公里。

【海高斯襲港】本港晚間風力進一步增強 天文台考慮晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號

【15:45】在下午4時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約240公里，即在北緯20.8度，東經115.8度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

【15:19】由於香港天文台已發出三號熱帶氣旋警告信號，旅遊事務署指今晚（18日）上演的「幻彩詠香江」已告取消。

▲ 天文台於下午3時20分掛起三號風球訊號。（陳國峰攝）

【15:00】熱帶風暴海高斯集結在本港之東南約250公里，即在北緯20.7度，東經115.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

▲ 路上市民受強風吹擊。（林宇翔攝）

【14:35】社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，於其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

【14:21】教育局指，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課；惟疫情下部分一直保持校舍開放的學校，須實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【14:20】天文台在下午2時20分發出三號強風信號， 預料本港平均風速每小時41至62公里。 請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【海高斯路徑】天文台發出三號強風信號 再評估是否需要發更高熱帶氣旋警報信號

【14:00】天文台指海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在未來一兩小時內發出三號強風信號，天文台亦會再評估，是否需要發更高熱帶氣旋警報信號。

澳門將於下午3時至5時改發3號風球，預料今晚至明日凌晨改發8號風球的機會中等至較高。內地中央氣象台亦發布颱風黃色預警，預料海高斯會繼續增強，逐漸靠近廣東省西部沿海，並於明日日間在廣東台山至湛江一帶沿海登陸。

▲ 中午過後，市區的雨勢及風勢增強，在中環有市民未有帶備雨具外出。（陳國峰攝）

【13:10】天文台署理高級科學主任江偉表示，海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。

▲ 署理高級科學主任江偉說，海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。（天文台影片截圖）

【13:00】在下午1時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約290公里，即在北緯20.5度，東經116.2度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

【12:00】在正午12時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約310公里，即在北緯20.4度，東經116.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。

【11:45】海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在下午二時至四時考慮發出三號強風信號。

天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。吹和緩至清勁東至東北風，風勢逐漸增強。海面有大浪及湧浪。展望明日有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。海面有大浪及湧浪。星期四仍然有驟雨。接近週末驟雨減少。

▲ （天文台圖片）

熱帶氣旋海高斯明日會在廣東西部沿岸登陸。受其影響，廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪。隨著高空反氣旋增強，接近週末中國東南部天色稍為好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下週初影響廣東沿岸。

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記者：郭家穎