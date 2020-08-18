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【美白補水】曬太陽後頭暈頭痛口乾　中醫推介湯水消暑美白補水【附做法】

保健美顏 13:20 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

中醫推介消暑美白補水湯水，適合曬太陽後飲用。

曬太陽後感到不適，並擔心曬黑？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook表示，即使沒有曬傷或中暑，也可能會出現頭暈、頭痛、胸悶、口乾、疲倦等不適症狀，除了多喝水，也可以多喝清熱消暑的湯水紓緩。她為此推介湯水及多款煲湯食材，有助消暑補水、美白肌膚。

煲湯貼士

梁醫師表示，夏日當造的瓜類都是消暑佳品，例如冬瓜，有清熱解毒、生津止渴、利水消腫的功效。曬太陽後不想變黑，或是想保持嫩黑肌膚，煲湯時可加入以下食材：

曬後不想肌膚變黑：

  • 可加入美白肌膚的食材，例如：蘋果、淮山、雪耳、百合、木耳。

曬後希望保持嫩黑肌膚：

  • 可加入消暑食材，例如：哈密瓜、老黃瓜、節瓜、苦瓜、合掌瓜。
  • 清熱同時為肌膚補充水分，紓緩曬後皮膚乾燥、繃緊、容易脫皮的情況。

湯水推介

冬瓜粟米白扁豆素湯

功效：
清熱利濕，消腫減肥，美白皮膚，紓緩身體四肢困重、肥胖等問題。

材料：
冬瓜（連皮）2斤、粟米2根、白扁豆30克、茯苓15克、南杏20克、腰果40克

做法：
1. 所有材料洗淨，冬瓜連皮切大塊、粟米去衣留鬚切段備用。﻿
2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1小時，最後下鹽調味即可。﻿

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣

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