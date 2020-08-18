【不能說的秘密】討厭小孩隱瞞未婚妻偷偷結紮　準新郎拒坦白︰會被逐出家門

▲ 一名準新郎因討厭生育，瞞著女友北上結紮，還有意婚後繼續隱瞞下去。

婚後夫婦無仔生，或許是另一半早已偷偷絕育？一名準新郎將於下月迎娶拍拖6年的女友，但他暗藏一個大秘密不敢宣之於口，擔心會粉碎對方組織家庭的希望，甚至被逐出家門。他上網發帖文向網民求助，表示自己因討厭生小孩，早已瞞著父母和女友去結紮絕育，應該如何向家人交代。

該名台灣準新郎在網上討論區《Dcard》匿名發帖文表示，他生於非常傳統的大家庭，但他很討厭，不想生小孩，故早就隱瞞父母及女友去做結紮手術。他和女友已拍拖6年，即將於下月拉埋天窗，當想到女友和外父外母恨有小孩，就感到很頭痛。

下個月就要結婚了，未來父母一定想抱孫，女友一定會想有小孩，請問該怎麼坦承？

擔心坦承後被逐出家門

他擔心一旦向家人坦承，「我應該會被逐出家門」，有想過不如一直隱瞞下去。

婚後完全生不出來，他們就會放棄了？

網民轟自私︰耽誤女友6年

帖文一出，遭網民群起怒轟準新郎自私、誇張、很爛，明知女友恨生仔，拍拖6年都不坦承，萬一女友或其家人真的不能接受，等於耽誤了女友6年。

先不說女友要不要生，欺騙她就很爛，而且還是不可逆的。

有網民直言，當婚後兩人一直無所出，家人只會責怪女方無仔生，不能當無事發生。「生不出來就裝沒這回事？到時被怪罪的都是女方。」

北上可以做婚前結紮

另有人質疑，台灣應該沒有醫生願意為未曾生育的男子做結紮，至少要婚後才能做。準新郎解釋，當初的確被台灣多間醫院拒絕，故走到中國大陸查詢，問第一間診所就可以做了。

於是他瞞騙家人和女友要去大陸玩2星期，實際是去做結紮手術，「照顧好傷口才回來」。

有網民建議他應取消婚禮，明知最正確的處理辦法是坦承，還能怎麼辦？

連坦承的勇氣都沒有，一點責任感都沒有。

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責任編輯︰林綺玲