【保就業計劃】第一期88%僱主申請獲批　有僱主無強積金戶口不合資格

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示，第一期已批出99%合資格僱主的申請。（梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥今早（18日）宣布，第二期保就業計劃8月31日起接受申請，申請期為期兩周，涵蓋9至11月的工資補貼。僱主和自僱人士的申請資格和工資計算補貼方法不變，唯一變更是僱主可以重新選擇去年12月、今年1月、2月或3月為「指定月份」。

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勞工及福利局局長羅致光表示，第一期已批出99%合資格僱主的申請，獲接受申請為16萬8千7百多名僱主，14萬5千5百名僱主獲批，佔88%；另有1萬8千3百個不獲批准；仍有1%、約1千7百多名仍然審批中。

他續說，在獲批資助的僱主中，大部分受僱人數是少於10人，佔12萬名僱主，承諾受僱人數為37萬；超過500人的大型僱主，承諾受僱人數為55萬8千。

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羅致光認為，雖然計劃協助的大多是中小微企僱主，但如果不協助大型企業，只能幫到42%受薪僱員；如果大型企業不能保就業，受影響員工的比例亦相當高。

他又指，佷多不符合申請資格的原因，是僱主沒有合資格的強積金戶口；有部分則是4月公布計劃後才開戶，都是不符合資格；亦有部分僱主申請時填寫「指定月份」時受僱人數為「0」，所以沒有發出補貼；有些則是提交認證資料，甚至已經是已倒閉。

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記者：陳子謙