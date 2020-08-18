【人情債】缺席生疏朋友婚禮過數$400遭嫌棄 再婚新娘：現在沒有人給這麼少

▲ 台灣有一名女網民大呻，不熟絡的朋友再婚擺酒，當天有事不能赴宴，過數給人情卻被嫌棄。

結婚是人生大事，準新人都會大宴親朋戚友。可是，若果是生疏的朋友大派喜帖，加上已經是再婚，收到2次「紅色炸彈」，只會令人困擾。台灣有一名女網民在網絡發帖，表示丈夫有名不熟絡的女性朋友再婚，收到請帖，當天有事不能赴宴，人不到禮到已很「俾面」，過數給人情卻被嫌少，令人感到氣憤。

生疏友人再婚派紅色炸彈

有名台灣女網民昨日（17日）於facebook群組「爆怨公社」發帖，她大呻給人情予丈夫的生疏再婚朋友，卻換來冷言冷語，好像自己欠她錢，更因而跟丈夫吵架。她表示在朋友首次結婚時，已付了3600台幣（約950港元）利是人情，現時她再婚本來替她開心，收到喜帖後，知道擺酒當天有事情來不到，通知會缺席，並改以過數給人情，卻換來一肚氣。

我們結婚，我去翻簿子看並沒見到妳的名字！這是妳的第二段幸福，你一樣炸我老公，我們還是很開心妳找到了你的幸福！但我們當天有事情無法到場！我們也同意用匯的給紅包！你居然會討紅包？搞得好像我們欠你錢？

被嫌人情少無誠意

發帖女網民表示，他們不出席但都過數1600台幣（約422港元），卻被再婚的女性朋友嘲諷現在的行情已沒有人給這麼少，還諷刺女網民的丈夫原來都只是這樣而已，暗示他沒本事，這些話惹起女網民怒火，更引起夫妻吵架。

還跟我老公說算了！原來我老公也就這樣子？請問一下你們是有甚麼關係？要不要講清楚？不然我們夫妻因為這事情吵到快翻過去……再說你們畢業後，妳聯絡我先生都是要推薦東西的！交情很好嗎？

女網民激動地大呻，表示給人情還被嫌棄，亦沒有收到任何禮餅，有感沒到場俾人情還想怎樣，他們結婚時再婚朋友都無出席。再者，她知道再嫁朋友的媽媽表示不收任何利是，可能長輩有感再婚不是值得大肆慶祝的，而再婚新娘子堅持要收人情。

網民︰下次結婚再俾

有關帖文現時已獲超過1萬6千名網民關注，很多網民斥罵再婚的朋友不要臉、很討人厭，表示樓主在台灣行情中已給很多人情了。網民建議要跟這種人直接斷絕來往，「這種人一毛都不會想給她」及「居然還匯錢過去，是我直接把喜帖丟掉」。另外，有些網人民留言揶揄︰「幾千塊看清一個人， 她的下一段婚姻，應該很快又來了」、「跟她說下次結婚再給」和「二段婚姻還討紅包真夠厚面皮」。

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責任編輯︰王明芳