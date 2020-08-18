【生死邊緣】向太因心肌梗塞送ICU急救 憶徘徊鬼門關心情：怕過不了這關

▲ 向太上月因心肌梗塞送院急救。

向太（陳嵐）跟兒子向佐感情深厚，又替丈夫向華強的事業打拼，女強人向太曾在內地節目坦承年青時曾積勞成疾，更做手術切除了子宮。昨日向太在微博又自爆，原來上月因心肌梗塞被送院急救，更因出現併發症，一度入住ICU，情況危急！

向太昨日在微博發文，以「活下去的韌性！」為題，憶述在上月13日因病危送院急救的經過。

向太憶述，因為肺積水及心瓣不太動，所以要進行急救手術，之後被送入ICU（深切治療部）。她更指徘徊生死邊緣：「全隊人待命在手術房旁，怕我過不了這關...」

▲ 向太發布自己住院的美圖照。（取自微博）

因病反思人生

向太稱自己在手術中一直意識清醒，分享：「雖然疼痛的要死一樣，我反覆的、意志堅強的面對，告訴自己一定沒事的。」

至日前向太終康復，她寫道雖然還有些併發症需要治療，但幸而能獲淮出院返家休息。

向太指住院一個月，眼見新冠肺炎令很多人面對死神，加上台灣藝人羅霈穎於8月初被發現倒斃家中，以及內地央視前節目主持人崔永元昏迷的消息，均令她對人生有所反思。

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▲ 去年向佐結婚，向華強夫婦為子辦豪華婚宴。（取自微博）

向太語重心長指：「語重深長地向網民勸喻：「和親友每次的告別最好用心一點。多說一句，可能是最後的一句。多看一眼，可能是最後一眼。緊緊的擁抱，可能是訣別的一抱。那些因為緣份而來的東西，終有緣盡而別的時候！大家一定要健康喔！一定要珍惜自己及家人朋友們！」

積勞成疾致荷爾蒙失調

向太還發布一張住院照片，還刻意美圖過度成為臉尖尖的趣怪照片，可見精神和心情不俗，其實她入院期間也不忘在微博公布向佐快做爸爸喜訊，又向傳媒解答向佐是否到台灣跟太太團聚，還指自己有意先飛到台灣陪新抱待產，可見仍心繫家人及工作。

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▲ 向太住院期間，也代子向傳媒公布快做爸爸喜訊。（取自微博）

工作狂向太曾跟兒子向佐在訪談節目《來自手機的你》，兩母子互講感受，其中向佐更大爆母親工作成狂，當年生下他和弟弟後，沒休養好就拼命工作，結果捱壞身子，更哽咽道媽媽曾因病切除子宮。

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