【最好身教】小三童清潔劑倒魚缸毒死11條魚　媽媽自責崩潰一個行動盡顯家教

▲ 台灣一名小三男童倒清潔劑入魚缸導致11條魚被毒死，媽媽自責帶兒到店內親自道歉。

知錯能改最重要！日前，台灣一間火鍋店內一個魚缸遭食客倒入清潔劑，導致全部11條魚慘死，火鍋店老闆甚為憤怒，更於社交媒體發帖譴責。事發5日後，一名媽媽哭著走入食店向老闆「自首」，承認孩子因貪玩做出該行為，親自帶兒子經過1個半小時的車程，特意到店內道歉。老闆大讚孩子在媽媽的身教下勇於承認錯誤，雙方最終握手言和。

台灣火鍋店「食藝石頭火鍋」台中水湳分店，於本月10日在其Facebook發帖指店內發生一件令人髮指的事。店主指，火鍋店的洗手間外養有一缸魚，但當晚有位客人拿起放在旁邊的清潔劑，「倒了半罐下去」。及後，被去廁所的餐廳職員發現，帖文形容當時情況，

整個缸的泡泡都要滿出來，裡面的魚全死了！其中一隻還是『孕婦』！

事件令老闆甚為憤怒，但由於當天客人較多，不知誰人下「毒手」，情不自禁詛咒「兇手」，「不知道是誰做的，不管你是大人還是小孩，老闆都祝你下地獄」。

事隔5日峰迴路轉

事隔5日後，火鍋店再次發帖更新事件，指於15日下午約4時，一名媽媽牽著其讀小學的兒子走入店內，當時二人淚流披面，一開口就向老闆道歉，

對不起，清潔劑是我兒子倒的。

母帶兒到店親自道歉

媽媽表示，從電視得悉清潔劑倒入魚缸事件，想起當天在店內用餐，便詢問兒子是否知道該事，不料兒子坦承將清潔劑倒入魚缸。媽媽知道事件後非常生氣及愧疚，於是帶同兒子到店內道歉。

老闆及後表示，「小朋友表示他知道那是洗馬桶的清潔劑，當下是無聊覺得好玩才倒進魚缸，但是他不知道這樣做魚會死掉，小朋友也很傷心自己的行為殺死了魚。」

約定不再傷害動物

經過溝通及教育後，小朋友與老闆做出「約定」，未來對任何動物所做的行為均會先獲得媽媽同意，而且不應亂拿不屬於自己的東西。而媽媽自責自己沒有管好孩子，為自己教導不周感到抱歉，承諾將來會加強與孩子的溝通及教育。

老闆大讚媽媽的態度誠懇，

這位媽媽負責的態度和坦承錯誤的勇氣，讓我感到無比的欽佩，我感受到他們是真心反省道歉。因此，我向小朋友握手言和原諒他了。

網民︰媽媽最好的身教

網民看見帖文後紛紛留言大讚媽媽及兒子勇於承認錯誤，是最好的身教，「佩服那位媽媽勇氣，對於教育方式也是令人讚賞，老闆完美的氣度，造就了完美的結局」、「的確不容易，但值得讚許，勇於認錯」及「媽媽教育孩子做錯事，要認錯很好，很棒的身教。」

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責任編輯︰王明芳