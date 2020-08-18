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【食用安全】保溫杯浸紅棗水忘記喝　OL隔十幾日打開即「爆炸」右眼球破裂

食用安全 13:17 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

保溫杯浸紅棗水忘記喝，OL隔十幾日打開即「爆炸」。

使用保溫杯時要小心！內地一名OL用保溫杯浸紅棗水後忘記喝，結果10多日後打開時，竟然發生「爆炸」，杯蓋彈起，並砸到右眼球破裂，目前仍在接受治療。

綜合內媒報道，福建一名OL近日用保溫杯浸了紅棗水，不過一直忘記喝。結果10幾日後擰開瓶蓋時，杯蓋特別緊，她用力擰了好幾次，結果杯蓋突然彈起，砸向她的眼睛，整隻右眼變得「血糊糊」。

患者送達醫院後，醫生指她的右眼球破裂，目前雖通過清創縫合眼球基本復位，但她目前仍在接受治療，且視力恢復多少會受到影響。

患者被保溫杯蓋砸到右眼。(影片截圖)

主診醫生指，由於紅棗浸熱水後會吸水膨漲，時間久了就會發酵，並產生氣體，加上保溫杯本來密閉性較好，突然擰開減壓完後，就會產生「爆炸」。

福建師範大學化學與材料學院黃靜老師也指，果汁、紅棗等比較適合真菌等繁殖，存放時間過長可能產生氣體，使杯中氣壓增大，會造成「噴湧」。建議果汁、紅棗茶等應現泡現喝，用熱水沖泡時，可通過小心反復開關瓶蓋釋放氣體，再擰緊。

有3類飲品不能用保溫杯盛載，可傷害肝腎：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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