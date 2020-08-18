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【限時優惠】Pizza Hut推8月外賣優惠　輸入優惠碼11款薄餅買一送一

精明消費 12:44 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Pizza Hut推外賣買一送一優惠。

近期受疫情影響，不少人都會選擇買外賣回家開餐。Pizza Hut推出「WOW買一送一」限時優惠，由即日起到8月31日，不論大批還是普通批外賣都有買一送一優惠！

只要顧客於鋪頭落單或網上輸入指定優惠碼「P0820」，即可享買一送一優惠，外賣自取及速遞都可享優惠。

外賣自取優惠適用於星期一至日，逢星期六及日最後下單時間為下午5時半，最後取貨時間為下午7時。而外送速遞優惠只適用於星期一至五，選用外送速遞服務需收取$2附加費。

芝味誘惑、芝味誘惑（千島醬）、辣肉腸、夏威夷風光、至尊、超級夏威夷、意式風情、烤雞至尊、素食至尊、超級至尊、千島海鮮等11款薄餅都可享用優惠，而且不論是普通批或大批都適用。如想升級芝心批每個加$19，芝脆批每個加$23 。

外賣自取落單網址：https://bit.ly/3aCVul8

訂購熱線：2330 0000

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳珈希

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