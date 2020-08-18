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【偉大父愛】忍痛用強溶劑洗去雙手污漬　油漆工暖爸：不欲女兒在學校丟臉

育兒經 13:12 2020/08/18

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油漆工爸爸不欲女兒在學校丟臉，忍痛用強溶劑洗去雙手污漬。

父母所做的事都為孩子著想，台灣一名從事塗料油漆工作的爸爸，擔心滿手油漆漬，會令女兒在同學面前沒面子，故忍痛用強溶劑洗手，之後才趕往學校看女兒的表演，令不少網民都感嘆父愛的偉大。

有油漆工爸爸有facebook群組「爆廢公社」圖文並茂稱，女兒在學校有表演，正等著他去觀賞。然而看到自己滿手污漬，就擔心令孩子丟臉。

爸爸用強溶劑洗去雙手污漬。（facebook圖片）

忍痛洗手不讓女兒丟臉

由於塗料油漆用洗手粉洗不乾淨，為了不讓女兒在同學面前難堪，他在下班前30分鐘就開始用強溶劑洗手，雖然很痛，但他仍強忍著洗去雙手油漆，回家換乾乾淨淨的衣服，

爸爸補充指，自己不怕被別的家長看到手髒髒，

我是怕小孩之間童言童語，會問我女兒，妳爸爸手怎麼這樣，讓小孩心裡怪怪的。

他的帖文令不少網民紛紛表示感動，稱讚他是一名好爸爸，又認為職業無分貴賤，相信女兒可以感受到爸爸的愛，「洗不掉別硬洗吧？傷皮膚的」、「孩子不會在意的，在意的是她最愛的人有沒有到現場。」、「「孩子可以安心上學，都是爸爸辛苦的工作賺來，所以不要太在意，要肯定自己的價值。」

不過，有網民亦提醒，皮膚直接接觸有機溶劑，或會令身體出現過敏反應或者令皮膚紅腫，嚴重的話可能要入院治療，提醒他要小心，「你的身體是女兒的未來。」

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責任編輯：王明芳

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