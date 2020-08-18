【酒店優惠】馬哥孛羅港威酒店2折優惠　$799包早餐下午茶送海港城$400購物劵

▲ KKday聯乘馬哥孛羅港威酒店推2折優惠，最平$799可以入住一晚，更可延遲退房。

疫情之下不能外遊，不少人都喜歡「staycation」享受渡假感覺。KKday聯乘港威酒店Gateway Hotel推出快閃優惠，不用$800就可以於週末入住，優惠折扣達2折。

港威酒店位於尖沙咀廣東道，屬馬哥孛羅旗下酒店之一，2019年曾獲得第26屆亞洲及澳洲區世界旅遊獎「香港最佳城市酒店」大獎。是次共推出4個優惠套餐，最抵就是以$799於星期五、六入住尖沙咀星級酒店，連升2級至總理房間（Premier Room），嘆雙人早餐及下午茶。住宿優惠更安排彈性入住及退房時間，實行住足24小時。

另外更首設「零房價、免費加床、再送$400購物劵」套餐優惠，3人入住Premier Room 總理房間只須$1210，連$1,100餐飲回贈，適用於港威酒店營運之餐廳或客房送餐服務。8月31日前入住，更可獲贈$400購物劵，適用於海港城及時代廣場。

▲ 總理客房（Premier Room）。

是次快閃優惠只限於8月19日至21日預訂，並於本年度12月23日之前入住。4個優惠套餐詳情：

優惠1：$799入住Premier Room一晚（原價: $4,195）

2人入住Premier Room、連貴賓樓層雙人早餐、下午茶、免費享用迷你酒吧、足24小時住宿，可彈性安排入住及退房，8月31日前入住送$400購物優惠券

優惠2：$1,239入住Superior Suite一晚（原價: $5,130）

2人入住Superior Suite、連貴賓樓層雙人早餐、下午茶、免費享用迷你酒吧、足24小時住宿，可彈性安排入住及退房，8月31日前入住送$400購物優惠券

▲ 高級套房（Superior Suite）客廳。

優惠3：$1,210入住Premier Room、連$1,100餐飲回贈（原價: $4,935）

入住Premier Room、連$1,100餐飲回贈、免費加床，最多3位成人入住、免費享用迷你酒吧、足24小時住宿，可彈性安排入住及退房，8月31日前入住送$400購物優惠券

優惠4：$1,650入住Superior Suite、連$1,100餐飲回贈（原價: $5,964）

入住Superior Suite、連$1,100餐飲回贈、免費加床，最多3位成人入住、免費享用迷你酒吧、足24小時住宿，可彈性安排入住及退房，8月31日前入住送$400購物優惠券

（以上價錢已含10%服務費）

▲ 貴賓樓層雅座。

優惠詳情：

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責任編輯：陳珈希