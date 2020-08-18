【全民檢測】核酸測試及快速測試有何分別？　養和醫院馬紹鈞醫生解構4種檢測方法及準確性

▲ 馬紹鈞醫生示範快速測試儀器進行檢測。（養和醫院提供）

港府早前宣布將推出全民自願普及社區檢測，食物及衞生局近日發信邀請私家醫生、牙醫及護士協助有關檢測，有消息指全民檢測最快本月31日展開，為期14天。究竟現時檢測分多少種類，針對長者及小朋友，有哪些檢測較為適合？養和醫院臨床病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞醫生接受TOPick訪問時解構各種檢測新冠病毒的方法及其準確性。

▲ 養和醫院臨床病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞醫生。（養和醫院提供）

【新冠肺炎】楊超發指全民檢測延至8月31日展開 18區各設10個採樣中心

馬紹鈞接受TOPick訪問時提到，現時4種檢測方法各有不同，當中可分為3分類，分別是第一類是核糖核酸測試（包括深喉唾液、鼻咽及喉嚨雙拭子）、第二種是快速測試，以及第三種是抗體測試（IgG及IgM）。

▲ 化驗室人員加入試劑及進行滅活，準備抽取樣本中的核糖核酸。（養和醫院提供）

他解釋指，核糖核酸測試是以實時定量聚合酶鏈反應（Real-time Quantitative PCR，簡稱PCR）為技術基礎，即選擇基因的某些片段，用PCR方法放大後，以螢光探針量度結果，其準確性及靈敏度較高：

PCR的準確性及靈敏度較高，化驗室內有10隻病毒，PCR可偵測到全部病毒。

▲ （養和醫院提供）

【新冠肺炎】袁國勇指本港或多等9至12個月才有疫苗 暫難評估全民檢測的成效

至於港府將展開全民檢測計劃，當局會為每名市民抽取一個鼻腔及一個喉嚨樣本，馬紹鈞建議當局以PCR的方法加快檢測量：

如果將5名病人的樣本作混合檢測，當結果呈陰性，即代表5名病人都沒有感染。這方式既可縮短檢測時間，又能夠提升檢測量。

馬紹鈞又提醒市民可因應自己的情況，選擇合適的檢測方式，詳情如下：

檢測方法 核糖核酸測試 快速測試 抗體測試 深喉唾液 鼻咽及喉嚨雙拭子 檢測目的 測試病毒 測試病毒 測試病毒 偵測IgG及IgM 所需時間 約6小時 約6小時 約45分鐘 約15至30分鐘 採樣方式 病人自行於起床後、刷牙漱口及飲食前採集樣本 由醫護用棒直接採集病人鼻腔及喉嚨分泌物 與核糖核酸測試方法相同 刺手指滴血 準確性 高 高 高 低 適合人士 已有病徵、有風險受感染、或篩查病毒的人士 正等候入院、須趕急領取報告、須進行醫療程序人士 只適用於追溯病歷及流行病學研究

【全民檢測】胡定旭：採樣方式不一不會拖慢檢測時間 料兩星期內可完成

他特別提到，快速測試是適合一些等候入院、需趕急領取報告的人士；而坊間可購買到的抗體測試是滴血檢驗，只用作偵測體內是否有抗體，他並不建議使用：

若染上新冠肺炎，起碼要7至10日，身體才會產生抗體，用抗體測試做檢測的準確性較低，或會出現假陰性的情況。它只適用於流行病學研究，以及得知自己是否曾接觸過病毒等。

至於長者及小朋友應採用哪種檢測方法呢？他稱，因長者及小朋友的合作性較低，如要自行採集深喉唾液樣本會比較困難，建議應由醫護人員協助採樣，利用拭子的方式作檢測較為合適，此方法連嬰兒亦適合：

利用拭子從鼻腔及喉嚨採樣，做兩個樣本的準確性會較高，用作採樣的棒只會插入鼻腔約1至1.5cm深，減少接觸太深入的位置而打噴嚏的機會，醫護人員接觸到飛沬的風險亦會較低。

▲ 深喉唾液樣本瓶(左)及鼻咽喉拭子(右)。（養和醫院提供）

馬紹鈞強調在採樣期間，醫護人員必須穿著防護裝備，因人員不可能在替一名市民檢測後即更換新的衣物，另亦有機會在更換衣物時接觸到飛沬或病毒；採樣地點同樣要留意，需在戶外或空曠的大房間進行。

【新冠肺炎】33歲港男康復3個月後歐遊再感染 袁國勇：病毒變種屬其中可能性

那麼無病徵、又從沒接觸確診者的人士就不需要做檢測？馬紹鈞不同意這個說法。他解釋，因新冠肺炎與沙士、中東呼吸綜合症等不同，有大部分染疫的人士均是無病徵。他建議居於疫情高風險地區或從事高風險職業的人士都要做檢測，這樣才可有效找出隱形病人，切斷社區的隱形傳播鏈。

疫情持續，養和醫院在面對檢測需求方面亦做足準備，其病毒的檢測量由最初每日上限約為50個，增至現時每日上限600個。為面對未來疫情緩和，港府或會推行「健康碼」等的措施，養和醫院更引入了自動化方式檢測，亦開始了使用混合檢測，以提升每日檢測量。

【新冠肺炎】距冬季或現爆發僅餘2個多月 袁國勇籲港府做好邊境防控等措施

現時於養和醫院做深喉唾液測試的費用為1800元，而港島東區醫療中心做檢測的費用為1600元，費用包括一次醫生診症、深喉唾液測試，以及測試報告，測試結果最快可於即日得知，詳情可參考有關網頁。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩