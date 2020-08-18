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【海高斯路徑】天文台發出三號強風信號 　再評估是否需要發更高熱帶氣旋警報信號

社會 14:21 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

天文台指海高斯風勢增強。

熱帶風暴海高斯將掠過本港，天文台在下午2時20分發出三號強風信號， 預料本港平均風速每小時41至62公里，呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台指海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸，按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約38宗確診個案

預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台亦會再評估是否需要發更高熱帶氣旋警報信號，跟進風暴消息即看【下一頁】

本港市區下午的風勢及雨勢增強。（陳國峰攝）

天文台預測本港地區下午及今晚天氣預測，吹清勁至強風程度東至東北風，稍後離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。海面有大浪及湧浪，展望明日有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有大浪及湧浪，星期四仍然有驟雨。接近週末驟雨減少。

【不斷更新】天文台：海高斯稍為增強　今晚至明早於香港西南約150公里內掠過【附預測路徑】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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