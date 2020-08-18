【反黑路人甲】湯怡憑純情眼鏡Look成功入屋　重溫譚凱琪+黃智雯+馮盈盈+林夏薇眼鏡娘造型【多圖】

▲ 湯怡在《反黑路人甲》中以純情眼鏡娘Look俘虜不少觀眾心。

TVB新劇《反黑路人甲》內，演芷珊老師的女主角湯怡以純情眼鏡Look登場，在第1集在床上醒來戴眼鏡回眸一幕震撼不少宅男心靈獲封女神。其實湯怡亦曾表示「眼鏡娘」造型，挫減了她的銳氣，增添了一份溫柔，因此獲讚楚楚可憐的樣子，立即顯得超級Girlfriend-able！

湯怡眼鏡娘造型吸睛

湯怡在訪問中曾提及：「導演指眼鏡幫了我很多，戴眼鏡的我不像看起來惡相，變得比較可愛，皺眉時更好像《玩轉腦朋友》中的阿愁。」

初出道時，湯怡就有「少女版黎姿」稱號，相隔十多年重返電視螢幕成為女主角，今次的演出亦為一眾觀眾帶來新鮮感，難怪眾人都大讚她「好掂啊！」

【反黑路人甲】湯怡出道有「少女版黎姿」稱號 曾半年零工作入行14年首當TVB劇女一【有片】

▲ 湯怡《反黑路人甲》。（網上圖片）

5大經典「眼鏡娘」

由於眾女明星會因視覺效果，平時多以隱形眼鏡代替眼鏡，這令TVB不少劇集中的「眼鏡娘」造型更受歡迎，看到女明星的全新一面。以下就與大家重溫5位女藝人的劇集眼鏡造型：

譚凱琪《金宵大廈》

去年爆紅劇集《金宵大廈》每個單元都吸引不少觀眾留意，而在單元《金丁》中就講譚凱琪與陸永性交轉運。

▲ 譚凱琪《金宵大廈》。

譚凱琪的眼鏡娘Look配上一身OL裝扮，身型纖瘦的她以淡妝登場，造型獲網民大讚營造出不一樣的效果。

她亦表示沒想過一副眼鏡足以令她變得不一樣，自己也很喜歡這個造型，可以給予觀眾新鮮感。

【降魔的2.0】譚凱琪置業保值與丈夫財政獨立 Zoie婚後堅持工作：女人要不斷增值

▲ 譚凱琪《金宵大廈》。（劇照）

姚子羚《黃金有罪》

同樣是去年劇集的《黃金有罪》以70至80年代的香港作劇集藍本，故演員的造型都非常復古懷舊。當中，女主角姚子羚更以復古捲髮及眼鏡娘造型上陣，盡展斯文、溫柔的一面。

不過，早在《黃金有罪》以前，姚子羚已在首套劇集《當四葉草碰上劍尖時》以眼鏡娘造型登場。當時只有22歲的她非常青澀可愛，甚有學生妹味道。

多年後，姚子羚再以眼鏡娘造型拍劇，獲讚「像吃了防腐劑」，並且愈來愈靚！

【情路崎嶇】姚子羚無懼再談桃色風波 Elaine：我比外表堅強

▲ 姚子羚《黃金有罪》。（劇照）

▲ 姚子羚《黃金有罪》。（網上圖片）

▲ 姚子羚《當四葉草碰上劍尖時》。（網上圖片）

黃智雯《三個女人一個因》

要數到經典眼鏡娘，少不了有視后黃智雯。黃智雯最近的眼鏡娘造型是在2018年劇集《三個女人一個因》中演的愁擘擘，樣子惹人憐愛。

另外，黃智雯初出道時在《搜下留情》中演鵪鶉妹，《超能老豆》中演花老師，及《居家兵團》中演諸葛蓉等，都曾以眼鏡娘出場，深得網民歡心。

【十八年後的終極告白】黃智雯拍劇陷情緒低谷反思生命無常 Mandy成長方知媽媽苦口婆心

▲ 黃智雯《三個女人一個因》。（網上圖片）

▲ 黃智雯《居家兵團》。（網上圖片）

▲ 黃智雯《搜下留情》。（網上圖片）

▲ 黃智雯《超能老豆》。（網上圖片）

【明星新居】馮盈盈在家練演技閏房意外曝光 FYY從二千萬何文田豪宅搬往深水埗獨居【多圖】

馮盈盈《果欄中的江湖大嫂》

《果欄中的江湖大嫂》是馮盈盈入行後的第一套劇集，雖然在劇中非常MK妹。

但是她亦有以眼鏡娘造型出場，亦有別於以上眾人的純情Look，帶有多一分妖媚，FYY果然深得網民歡心！

▲ 馮盈盈《果欄中的江湖大嫂》。（網上圖片）

▲ 馮盈盈《果欄中的江湖大嫂》。（網上圖片）

【豪宅曝光】林夏薇嫁金融才俊太平山築愛巢 15億元大宅俯瞰維港設私人泳池【多圖】

林夏薇《乘勝狙擊》

《乘勝狙擊》內，林夏薇一出場就是以眼鏡造型登場，鎖骨盡現非常性感，與馮盈盈一樣，有一分妖媚的感覺，非常吸睛！

▲ 林夏薇《乘勝狙擊》。（網上圖片）