涉以氣槍指嚇警方貨車司機候判　警誡下稱替示威者報仇

▲ （經濟日報資料圖片）

37歲貨車司機於去年9月在北角遭警方截查時，涉以氣槍指嚇警方，其後被警方制服，並在其身上搜出2把手術刀。涉案貨車司機今（18日）於灣仔區域法院承認管有仿製槍械等罪。案情指，被告三度用槍指向警車，警誡下指自己不滿警方處理示威的方式而犯案，「我幫佢哋報仇」，並計劃以手術刀殺害警員。法官押後至9月1日判刑。

被告梁逸志（37歲），報稱貨車司機，承認1項管有仿製槍械、1項管有攻擊性武器、及1項危險駕駛。

案情指，3名警員於2019年9月4日，駕駛警車在東區走廊西行線行駛，傍晚近7時，被告駕駛1輛輕型貨車從後接近及超車，警員透過擴音器要求被告停車，惟被告沒有理會。

警車一直尾隨被告車輛，當被告駛至渣華道及糖水道時，被告從車窗伸出1枝氣槍指向警車，其後又一度下車用氣槍指向警車，被告及後重返車輛及行駛至北景街，並再次下車及用氣槍指向警車，3位警員下車並要求被告放下氣槍，其後被告將氣槍棄置地上，警員上前制服被告。

警員即場拘捕被告及檢取涉案氣槍，並發現彈匣內有22發彈珠，及在被告腰間發現另一個彈匣及2把手術刀，另在被告家中搜出1把武士刀。警誡下，被告指「啲警察咁樣打示威者，我幫佢哋報仇」，又指因不滿警方濫捕示威者、施放催淚彈及使用不當武力，所以計劃用手術刀殺害警員，而案發當日因被違例泊車而收到告票，遂向警車作出挑釁性行為，被告又透露精神有問題及在青山醫院接受治療。

辯方求情時指，被告於案發時並沒有打算以氣槍犯罪，極其量亦只是用作射擊車輛而非警員，又指被告當時是因為想起警方處理示威現場的情況，受到刺激才取出氣槍。

辯方指被告雖然過去曾有案底，但與本案有多處不同，希望法官不考慮作加刑因素。法官將案件押後至9月1日判刑，期間被告須還押。

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記者：王仁昌