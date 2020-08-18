【英國移民】超市奶粉尿片低至香港半價　英國開學家長平掃書包校服20元一件

▲ 英國超市賣奶粉尿片比香港平，每年暑假更設有「開學專區」平賣書包校服。

英國宣布放寬BNO持有人的移民門檻後，令英國移民成為熱話。家長最關心子女在英國讀書的使費，現居英國的港女廚師梁芷靈有見英國開學在即，日前就去超市了解一系列「Back to School」的物價，發現自選「校服」約20港元就買到，連部分牌子的奶粉、尿片，價錢更低至香港的半價。

▲ Sainsbury's是大眾化價位的超級市場。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

曾在英國留學，現在劍橋一間寄宿學校任職廚師的港女梁芷靈，最近在其facebook專頁大談英國超市物價，她最新一次走到大眾化價位的超級市場Sainsbury's（與Tesco同級），為香港家長了解一下小朋友物品的價格，並大讚英國超市應有盡有。

英國好多超級市場成個足球場咁大！前半場賣食物、日用品，後半場十足結合咗IKEA / Primark / Broadway，衫褲鞋襪、家具廚具電器都有得買！

▲ 英國的超市大到好似IKEA。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

【開學專區】

她指出每年英國暑假，各大超級市場都有好大個「開學專區」，不單止有文具書包，就連校服、皮鞋、PE衫都買到。

▲ 每年暑假，英國超市都有大大個「開學專區」。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

由於英國不想校服成為家庭負擔，所以並無法例規定學生一定要著校服，好多中小學、幼稚園都毋須學生穿指定款式，或可買坊間的校褸和校裙，自己再釘校徽便可。「所以每年暑假，英國馬莎、各大超級市場都有一系列好平嘅校服出售！」

男女裝裇衫（約$45-50 / 2件）

▲ 可以當校服的純白色恤衫低至4.5英鎊2件。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

校裙（約$80 / 2條）、冷衫（約$60-80 / 件，視乎尺碼）

▲ 英國大多學校不要求穿指定校服，可以隨意在坊間自選。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

【奶粉及尿片】

有好多媽媽查詢︰「奶粉 / 紙尿片抵唔抵？」梁芷靈選了2個大牌子「Aptamil」和「牛欄牌」作比較，有媽媽留言指，雖然款式未有在港發售，但同牌子的奶粉，在香港是雙倍價錢。而英國的尿片約100港元有86片都好抵，香港相等價錢只有54片。

Aptamil 800克 0-12個月（約$140 / 罐）

▲ Aptamil奶粉在歐洲受歡迎。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

牛欄牌800克 0-12個月（約$105 / 罐）

▲ 牛欄牌奶粉只需約100港元。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

Pampers紙尿片（約$100 / 86片裝）

▲ 尿片價錢比香港平一截。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

【抵買廚具】

▲ 超市所售的廚具大多是10英鎊有找，好襟用。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

「我屋企都用開超級市場買到嘅電器 / 廚具，10英鎊易潔鑊、7英鎊電水壺都已經好襟用，好好用。仲有微波爐、氣炸鍋、多士爐、攪拌機、咖啡機、燙斗等，20-50英鎊嘅選擇都好多。」

【其他日用品】

Dove沐浴露（約$20 / 支）

▲ Dove沐浴露賣2英鎊。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

Pantene洗頭水加大裝（約$35 / 支）

▲ Pantene洗頭水加大裝。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

傷風感冒藥（約$23 / 盒）

▲ 部分超市有很大的成藥專區，梁芷靈特別推介這款傷風感冒藥。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

「我在英國留學期間，一年裡面試過2次感冒，2次都係食咗呢款日夜配方，再瞓足兩日，狂飲水。」

【以上資料獲「廚職背遊 梁芷靈」授權輯錄】

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責任編輯︰林綺玲