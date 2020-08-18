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【第二輪保就業計劃】僱主可重新選擇補貼金額的指定月份　新措施亦加強罰則

社會 15:41 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

第二期保就業計劃8月31日起接受申請。（梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥今早（18日）宣布，第二期保就業計劃8月31日起接受申請，申請期為期兩周，涵蓋9至11月的工資補貼。僱主和自僱人士的申請資格和工資計算補貼方法不變，唯一變更是僱主可以重新選擇去年12月、今年1月、2月或3月為「指定月份」。

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勞工及福利局局長羅致光表示，僱主仍要有兩個基本承諾，包括接受補貼期間不能裁員，和補貼要全數用於員工的工資。他又指，不少聲音認為有關計劃應幫助最受影響的行業，強調「指定月份」的設計核心可幫助最受影響的僱主，特別是12月份至3月期間有裁員的僱主，可以重新選擇「指定月份」。

為提高對大幅裁員的僱主的阻嚇性，第二期計劃會新增多項條款，包括若秘書處認為僱主在第一期資助裁減僱員幅度龐大，僱主又未能證明有意重新招聘，或未能提供其裁員的合理解釋，政府有權拒絕有關僱主第二期申請。

至於新申請的僱主，若被發現在第二期資助裁減僱員幅度龐大，又未有合理解釋和有意重新招聘僱員，政府有權取回全數或補分工資補貼。

僱主和自僱人士可於8月31日早上7時至9月13日晚上11時59分提交網上申請，第一期已申請的僱主亦要重新提交申請；至於獲第一批資助的自僱人士，則不能在第二期重複申請。

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記者：陳子謙

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