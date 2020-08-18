林欣彤患飲食障礙症暴脹10磅 Mag努力抗病8月演網上騷

▲ 沝欣彤將於8月23日舉行《JOOX Staycation Live》線上音樂會。（取自Facebook）

歌手林欣彤近日在社交平台表示因飲食障礙（eating disorder）和藥物的問題，一個月內胖了十磅！

由二月到現在都繼續努力在減肥，繼續努力塑身的Mag，將於8月23日舉行網上音樂會，為居家抗疫樂迷打氣。

早前Mag發文，稱原來今年初體重在一個月內急增10磅！Mag幸稱現在病況穩定，並展開減肥大計。

▲ Mag跟好友許廷鏗將陸續演出網上音樂會。（取自Facebook）

林欣彤分享：「由2月到現在都繼續努力減肥，減肥路好漫長。不過我感激遇上了現在的營養師，加上努力做運動，目前都減了10多磅。」

她又發布昔日面尖尖的舊照來自勉，希望可回復最佳狀態。

Mag將在月尾演出《JOOX Staycation Live》線上音樂會直播，相信會以自信姿態再上台。

多位華納歌手將隔空為樂迷獻上首首好歌， 為港人打打氣。林欣彤Mag將於8月23日為樂迷送上《中國移動香港5G UTV呈獻：JOOX Staycation Live林欣彤線上音樂會》，將為大家演繹出10首經典之作，當晚亦會有聊天互動和現場玩遊戲的環節讓樂迷享受高質素的Staycation音樂直播！

緊接其後有「最靚聲歌手」的衛蘭、即將推出新歌的許廷鏗以及本地人氣樂隊Dear Jane亦將於9至11月加入《JOOX Staycation Live》，與香港人一起在屏幕前唱遊。

《中國移動香港5G UTV 呈獻 ：JOOX Staycation Live林欣彤線上音樂會》 詳情

日期： 8月23日（星期日）

時間： 晚上8時正（約一小時十五分鐘）

播出平台：JOOX、 中國移動香港UTV App及UTV BOX

立即預約：https://api.joox.com/s/rd?k=Fh4e

《JOOX Staycation Live》其他歌手陣容及暫定日期：

9月：衛蘭 /10月：許廷鏗/11月：Dear Jane