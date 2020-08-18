創科署「遙距營商計劃」至今獲逾1.7萬宗申請　今再推出改善措施

▲ （經濟日報資料圖片）

創新科技署今日(18日)推出「遙距營商計劃」改善措施，包括企業可於本月底前提交第二次申請，計劃的評審準則維持不變，而每間企業累積可獲總資助額最高為30萬元，而訂閱制資訊科技方案資助期，亦由6個月增至12個月等，以進一步支援企業在疫情期間開拓遙距業務。

「遙距營商計劃」旨在資助企業採用資訊科技方案，在疫情期間繼續營運和提供服務，自今年5月18日開始接受申請；截至今日上午10時，共收到17372份申請，來自中小企的申請約佔95%，反應非常熱烈，至今亦已處理14 056宗申請，批出12818宗，總資助額超過5.4億元。

署方指，計劃反應非常踴躍，反映在疫情期間企業對遙距營商的需求殷切，因應疫情持續，決定推出多項的改善措施，包括：

企業可於8月31日上午9時起提交第二次申請，資訊科技方案類別不能與首次申請已獲批的類別相同，企業須就首次申請結果回覆秘書處後，才能提交第二次申請。計劃的評審準則維持不變，而每間企業累積可獲的總資助額最高為30萬元

訂閱制資訊科技方案的資助期由6個月增至12個月，有關安排亦適用於之前已獲批的申請

相關企業被視為同一企業而不能提交申請的限制會取消

社會企業如獲香港社會服務聯會按「遙距營商計劃」簽發的證明書，亦符合申請資格

發言人表示，有關改善措施回應業界的訴求，並讓企業可以充分利用資助，採用更多不同類型的資訊科技方案來實現遙距營商；計劃截止申請日期為10月31日，企業如欲申請計劃資助，可透過網上系統提交申請，詳情載於計劃網頁。

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責任編輯：陳正怡