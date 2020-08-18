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工聯會冀抗疫基金3.0發放失業停工現金津貼

社會 14:28 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報記者攝）

行政長官林鄭月娥今早表示，當局將推出第三輪抗疫防疫基金。工聯會表示，過去兩輪的抗疫防疫基金未能惠及失業和停工人士，建議政府推出抗疫基金3.0時，向相關人士發放9000元現金津貼。

工聯會理事長黃國指出，失業和停工人士，未能在過去兩輪抗疫防疫基金受惠，認為特區政府對相關人士「不重視」，稱正在將見政務司司長張建宗，反映前兩輪防疫基金漏洞。

黃國續指，前兩輪抗疫防疫基金有不少漏洞，政府只承認擁有強積金戶口的申請人，認為當局應根據實際情況作出申請條件，例如可考慮參考申請人稅單和糧單等證明。他又指，政府應加強巡查，避免零僱員公司申請保就業資助的情況出現。

黃國又建議，當局可為從事高危行業，例如飲食、運輸、零售行業的工友，提供一星期一次的免費病毒檢測，認為港府現時中央的協助下，本港檢測能力大增，有能力為各行各業進行檢測。

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記者：尹櫻霖

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