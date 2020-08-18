【新冠肺炎】德國生技廠將展第3期臨床試驗　2021年將量產1億劑新冠疫苗

▲ CureVac所研發的新冠疫苗預計明年將至少量產1億劑。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國目前正爭相研發疫苗抗疫。由德國生物科技公司CureVac所研發的新冠肺炎疫苗亦見進展，公司日前除了成功在美國納斯達克掛牌上市外，集團行政總裁哈斯（Franz-Werner Haas）亦表示，集體研發的新冠疫苗經臨床實驗後顯示效果良好，預計明年可至少量產1億劑。

CureVac於6月開始了2019冠狀病毒疾病疫苗的臨床實驗，而第3期、也就是最後一期的臨床實驗亦將在今年第4季展開。據哈斯接受德媒《商報》訪問時表示，目前研發進度雖比其他競爭者慢，不過相信集團所研發出的候選疫苗只需極少劑量即可達到很好的效果，而且安全性沒有疑慮。

他強調，劑量將決定疫苗的生產成本和價格，預計明年將至少量產1億劑。哈斯表示，疫苗的品質取決於安全性、療效和保護期的時間長短，預料市場在一開始時因於沒有其他選擇，都會接受不同國家所研發的疫苗，但長期來看就很難說。

據世界衞生組織（WHO）統計，目前全球的新冠肺炎疫苗研發進度以英國、中國、德國和美國有所超前，均已進入第3期臨床實驗。

全球研發新冠疫苗進度一覽，其中英國牛津大學疫苗料9月面世，詳情及定價請睇【下一頁】

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責任編輯:羅嘉欣