地盤工涉警總外毆打便衣警　警員供稱被揮拳打致痱滋破裂

▲ 事主張金福（中間、白色口罩）今到灣仔區域法院作供。（經濟日報記者攝）

去年6.26晚上有示威者包圍灣仔警署，25歲地盤工人涉毆打便衣警員被捕，涉案地盤工人否認暴動及襲擊致身體傷害兩罪，案件今（18日）於區域法院續審。控方傳召遇襲警員作供，警員供稱當晚被上司重召回警總佈防，到場後被部分示威者追打，後來逃至車輛出入口處，被人用拳打中右邊嘴角，使其口腔內的痱滋破裂。

被告岑曉麟（25歲）報稱地盤工人，早前否認1項暴動及1項襲擊致身體傷害罪受審。控罪指他於2019年6月26日，在灣仔警署外參與暴動及襲擊張金福。

遇襲警員張金福供稱，案發時駐守灣仔分區公眾活動管理組，他原於案發當日放假，但當晚有大批示威者包圍灣仔警總，上司致電他回灣仔警總佈防。張指於晚上11時半到達警總外橫跨金鐘道及軍器廠街的天橋，並看見警總外約有1,000名示威者，他發現警總西閘被鐵馬等雜物堵塞，遂前往警總正門。

張續供稱，他走到正門期間，有部分示威者跟隨他，沿途有人用粗言指罵他，亦有人把膠馬擲到他前面。

張指當他走至夏愨道及軍器廠街交界，約有10人走近他，其後有人打他的背部及踢他的腿部，及後愈來愈多人加入。張指遂加快步伐，當他到達總部車輛出入口處，1名身型高大的示威者用拳頭擊中他的右邊嘴角。

張又供稱，他對於那一拳有印象，因為他當日口腔內生痱滋，恰巧那一拳使痱滋破裂，而他其後走到灣仔警署的平台入口處，拍打鐵閘希望有同袍讓他進入，期間他隨手拾起雪糕筒及清潔用的水刮用作防衛。

辯方盤問張時，質問張當時逃向警總正門的情況，指張曾經推跌1名女子，張表示沒有印象。辯方隨即播放一段現場影像及相關截圖，顯示張於案發時逃跑至一處轉角位置，當張拐入轉角時，1名女字倒向地面，而張的手疑似伸出。

張遂改稱，當時他或許是用手撥到對方，因為當時他正在逃跑，但強調自己是出於自然反應。

辯方又指，當張到達警總車輛出入口處時，1名示威者的拳頭打中張的嘴角，質疑其實當時那位示威者沒有故意打張，只是在行走中相撞，又指對方用右拳打張的右嘴角，亦不合理。惟張不同意辯方說法。聆訊明續。

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記者：王仁昌