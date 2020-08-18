【生命勇士】2歲女兒天生肝胃長於體外醫生判活不久　媽媽拒墮胎以愛養育打破夭折命運

▲ 英國一名2歲女童天生肝胃外露被醫生判斷活不久，媽媽最於以愛養育，打破孩子夭折命運。

父母一個決定會影響孩子的生死！英國一名2歲女童因患罕見病，腹壁發育不全，出生時腸、胃及肝部等身體器官長於體外，僅有一層薄薄的臍囊袋包覆。醫生當時診斷女童活不久，不過她在父母細心的照顧下慢慢成長，今年已是2歲小孩，更樂觀接受獨特的「小肚子」。



綜合外媒報道，2年前30歲的Kelly在懷孕12周到醫院產檢時，照超聲波檢查發現胎兒患「先天性臍膨出」（Exomphalos），是一種死亡率極高的罕見病，醫生建議Kelly進行流產手術，親友們亦勸喻她等待下次再懷有一個健康的孩子。

不過，Kelly與丈夫Sean不想放棄，經過一番痛苦的掙扎後，決定要將胎兒生下來，

醫生建議做流產手術，我們非常害怕，但我深愛女兒，我們會盡力做好父母的責任。

剖腹誕下女兒

最終在2018年6月6日，Kelly接受剖腹手術，女兒Laurel順利誕生。當Kelly與Sean聽見女兒呱呱墜地的哭聲都不敢相信，

我們都哭了，她的哭聲讓我大為欣慰，從那一刻起，我們就知道她是一名勇士。

3歲將接受手術移回體內

由於腸、胃及肝臟等器官生長在體外，醫生必須以繃帶將器官包覆及固定，避免特別的「小肚子」失去平衡，扯出體內其他器官。醫生指，雖患有同樣疾病的嬰兒在出生後，有接受手術將器官移回體內，惟因Laurel的食道太大，經評估後，需等待至3歲才能接受手術。

直到現在，器官的周圍漸漸長出一層薄薄的皮膚包覆，Laurel如普通孩子一樣吃飯、玩耍及跑動。不過幫助Laurel洗澡時需特別小心，肚子只要有一點損傷，便可能留下不能彌補的問題。

樂觀接受屬於自己的小肚子

而Laurel亦沒有因器官外露而自卑，反而相當喜愛那特別的「小肚子」，她經常摸著腹部笑著說，「我的小肚肚！」Kelly表示，女兒就像小天使，為他們的生活帶來精彩與快樂。

明年Laurel滿3歲可接受手術將器官移入體內，亦要重新學習如何呼吸，

我們相信她不會有問題的，因為她是一名勇士，我們以她為榮。

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責任編輯：王明芳