涉耳邊大叫及威脅斬男同事　律政司前文員否認刑恐等罪受審

▲ 時任律政書記的事主王勝今到東區裁判法院作供。（經濟日報記者攝）

律政司前文員涉於金鐘道政府合署律政司辦公室內，疑在另1名男同事耳邊大叫及兩度威脅會斬他，被控1名普通襲擊及兩項刑事恐嚇。涉案前文員早前否認控罪，案件今（18日）於東區裁判法院開審。事主供稱，被告曾欺凌其上司，當時上司叫他到房間作證，故此成為被告的第二個欺凌目標。

已辭任律政書記的被告王寶順（57歲），被控於2017年7月12日下午，在金鐘道政府合署1樓律政司116室內毆打男子王勝，即在近距離大聲叫囂，而導致王勝耳鳴；以及分別於2018年1月2日及1月3日，在同地威脅王勝會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

案發時與被告同為律政書記的事主王勝供稱，被告於2017年7月案發當天，在辦公室內向著他的方向叫囂，王指被告有前科，故取出手機進行錄音，期間被告不斷大叫及叫王「小心過馬路」，王則回應他「唔好騷擾我做嘢，唔好行咁近」等，被告又指「呢啲有分貝㗎咩」。王供稱被告最近曾於只距離其耳邊9厘米大叫，導致其右耳即時「嗡」一聲，至翌日仍感不適遂向醫生求診。

王又供稱，2018年1月2日，被告叫他「認清啲手指，新xx聽過未」。王認為被告當時目的是恐嚇會找社團斬掉他手指，他感到害怕，認為被告或會傷害他。王續指，被告於同年1月3日，故意壓低聲線對他說「我斬開你十碌八碌」，王覺得人身安全收到威脅。

王指於這3次事件後，王均有即時錄音，並於事後向上司反映，更將錄音以電郵發送給自己及上司。而庭上播放的第3段錄音顯示，被告曾說有同事「叫我細聲啲鬧你」，而王則曾說「真係精彩，（被告）1個月5萬幾蚊人工，成日騷擾人，返嚟呃錢，浪費公帑」。

王又表示，最初也不知為何被告針對他，而他後來想到，被告曾欺凌其上司，即姓蕭的高等一級律政書記，當時上司叫他到房間做證，故王也成為被告的第二個目標。

沒有律師代表的被告盤問王時表示並無騷擾其上司，被告更激動叫王「你舉證」，王表示不同意。被告又向王指出，錄音中某部分對話並不是他本人，更指聲帶「唔知點樣接駁出嚟」。聆訊下午續。

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記者：林欣樂