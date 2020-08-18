【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工

▲ Home Office遇上八號風球，勞工處話你知打工仔是否繼續開工。

熱帶風暴海高斯將掠過本港，天文台在下午2時20分發出三號強風信號。而因應新冠肺炎疫情持續，不少公司都安排員工在家工作，但假如Home Office期間，懸掛八號或以上颱風，或黑色暴雨警告生效，員工仍要繼續工作嗎？

勞工處訂立的《颱風及暴雨警告下工作守則》（下稱《守則》），列明僱主和僱員應按照雙方協商、僱員安全，以及法例的規定及責任，以制定惡劣天氣情況下工作安排。根據《守則》，在八號風球、九號或十號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

不過勞工作表示，《守則》是員工須往返工作崗位的情況而定，若員工上下班途中，因颱風關係未能及時到達工作地點，僱員應酌情處理。然而，由於在家工作不需在惡劣天氣下到達工作地點，而家居亦屬安全地方，所以《守則》未能覆蓋在家工作情況。

因此，假如天文台懸掛八號或以上風球，或黑色暴雨警告生效時，在家工作的打工仔可能仍需要繼續開工。而為免引起爭議，僱主和僱員在極端天氣來臨前，應先商討工作安排。

至於仍需要到工作崗位上班的打工仔，假如遇上八號或以上風球，最快幾點可以收工？而一旦天文台改掛三號風球，何時需復工？TOPick參考勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》及《僱傭條例》，綜合以下要點：

1. 黑色暴雨、八號、九號、十號風球下毋須上班

根據《守則》，在八號風球、九號或十號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

2.下午2時掛八號風球 最快中午12時可離開公司

天文台一般會在八號颱風警告前兩小時之內發出預警，讓僱主有充裕時間，按行業/機構的實際情況，提早讓僱員分批下班，以保障他們的安全和緩和交通擁擠。

換言之，假如天文台宣佈下午2時掛出八號風球，打工仔最快可以中午12時分批離開公司。

3. 復工時間由勞資雙方協定

普遍上班族習慣於八號颱風訊號除下後2小時內復工，《守則》亦有同樣建議。但由於《守則》並非硬性規定，僱主及僱員其實可自行決定復工時間。

當天文台在工作時間開始前發出八號預警或風球，除必要人員外，其他僱員不用上班。假如天文台下午改發三號風球，無論改發時間是下午1時還是4時，僱員是否要立即復工，需自行與僱主協商。

根據《守則》，若僱員因天氣惡劣而有實際困難，未能準時到達工作崗位，僱主不能以此理由將他即時解僱，否則屬違反《僱傭條例》。

跟進熱帶風暴「海高斯」消息即看：【下一頁】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣