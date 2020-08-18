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【爆肌Oppa】33位韓國先生名單出爐 高班孖生Oppa三角褲+冰格腹肌勁吸睛【多圖】

娛樂 16:59 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

2020 韓國國際先生選美大賽。

「2020韓國國際先生選美大賽」（Mister International Korea Pageant）正在進行當中，主辦單位在官方IG分享了33位參賽者的照片，每位參賽者都穿著白色三角內褲，配合美國西部牛仔的造型展現男性魅力，胸肌大放送。

33位候選人同時在鏡頭面前大擺甫士。

【新一代小鮮肉】丁子朗由排骨仔變爆肌男　分享39吋胸肌練成大法【有片】

應屆韓國先生候選人當中，有消防員、健身教練、工程師和醫生，由文質彬彬到陽光型男各有特色，唯一共通點是全部「Oppa」自帶冰格腹肌，非常養眼。

33位候選人同時在鏡頭面前大擺甫士，配合復古牛仔造型增加雄性魅力。大會亦考慮周到，將33位候選人的身材大方展現，白色三角內褲更是畫龍點睛，令人看得熱血沸騰。

大隻組。

健身教練組。

小鮮肉組。

【開心速遞】《愛回家》Terry教4式簡易留家操肌運動　前健身教練李偉健傳授瘦身小貼士【有片】

27歲孖生兄弟同時入圍。

當中一對27歲孖生兄弟同時入圍，分別是7號Kim sung jun和12號Kim Sung Hun，二人都是健身教練和模特兒。

任職放射性醫生的28歲靚仔Oppa。（取自IG）

正讀預科的活動主持人。（取自IG）

《香港先生》也曾有兄弟檔出現，分別是黃長興黃長發、羅天宇胡㻗，但孖生兄弟同時競選同一屆實屬小見，相信2020年韓國先生競選十分有看頭。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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