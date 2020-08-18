【第二輪保就業計劃】兩大超市需承諾減價3個月　大型物管公司需向業主回饋8成補貼額

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第二期保就業計劃本月31日起接受申請，行政長官林鄭月娥今日（18日）早上指，大型超市，包括百佳和惠康領取補貼的同時要為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市劵。

勞工及福利局局長羅致光今日下午見傳媒講解詳情，期間政府指出，兩大連鎖超市如需申請第二期保就業計劃，需承諾於9月至11月接受補貼期間，為顧客及非政府機構提供購物現金券，或更多折扣優惠。

至於大型物業管理公司，需承諾於9月至11月接受補貼期間，向業主/業主立案法團回饋至少80%工資補貼金額，例如透過有時限的管理費減免，或經業主/業主立案法團同意下，將相關金額存入管理戶口，作儲備。

而在65歲或以上有強積金戶口僱員方面，第二期保就業計劃將有新安排。如強積金紀錄證明書只顯示僱主有聘用65歲或以上僱員，但沒有顯示工資金額或自願性強積金供款額。此情況下，補貼將按僱主「指定月份」聘用該等僱員人數計算，每人可獲每月5,000元補貼。

若任何一名65歲或以上僱員按實際支付工資50%或自願性供款的10倍計算，所得工資補貼少於每月5,000元，則僱主可就該等僱員人數，領取每人每月5,000元補貼。

而隹僱主必需將獲發的補貼，全數用於支付65歲或以上僱員的工資。

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記者：徐紹軒、陳梓蔚