【疫市求生】疫情下獨自跑步難耐寂寞　網上驚現「跑步伴侶」陪跑服務網民讚「有諗頭」

▲ 有網民發現近日有人竟在網上出售「跑步伴侶」陪跑服務，大嘆「真有諗頭」。

本港在新冠肺炎疫情肆虐下，各行各業都飽受衝撃，不少被放迫無薪假、甚至被辭退的打工仔都為了謀生而各出奇謀，除了不少加入外賣員的行列外，有網民發現近日有人竟在網上出售「跑步伴侶」陪跑服務，大嘆「真有諗頭」！

網民日前在網上交易平台Carousell發現，有賣家竟出售一項名為「跑步伴侶Running/walking companion」的服務。據賣家在帖文的介紹：

需要動力去跑步步行嗎？我是你的動力。我將以您的步調和距離與您一起奔跑。白天或黑夜。雨或陽光。

賣家亦標明可以在旺角港鐵站或馬鞍山運動場見面交收，收費每小時$100。更令人驚喜的是，賣家在帖文中配上一張電影角色洛奇與宿敵阿波羅在沙灘上一同熱血練跑的圖片，讓不少網民大加讚賞。

帖文引起網民熱議，不少網民均認為價錢可以接受，又笑言「如果跑到甩左係咪唔使俾錢?要做到生意都要有一定技能喎」、「 佢俾唔到動力我咁點？」亦有網民打氣指：「馬死落地行，有手有腳肯做唔會餓死的！」

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責任編輯:羅嘉欣