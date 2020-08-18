傳統民主派支持留守　阻止政府為所欲為

原訂9月舉行的立法會選舉押後一年，第六屆立法會議員將延任不少於一年，民主派陣營一直就留守，還是杯葛作討論，終於昨日表態傾向留守。民主黨主席胡志偉今日出席電台節目時稱，民主派整體態度的變化，會影響該黨最終決定，但離開議會令議會有一年真空期，不少法例可在無聲無息中通過。

胡志偉續指，法例無聲無息下通過是難以擔的後果，情況或會變得不可逆轉，相反選舉留守，則能夠拖延惡法、爭議撥款，讓社會凝聚意見，阻止政府為所欲為。

他又補充，市民若然認為留守後，表現不合預期，可在明年的選舉中以選票表達不滿，而選擇延任是「兩害取其輕」，強調延任不等於接受委任。

公民黨黨魁楊岳橋則稱，該黨初步傾向留守，認為議會仍有價值，離開會令未來一年失去制衡及反對聲音，反問上述情況是否健康、理想，而留任或者未能阻止議案通過，但仍可以盡力拖延。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤