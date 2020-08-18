【反黑路人甲】「馬家好」大個女升小學　徐榮愛女包包網上開學：她非常享受

▲ 「馬家好」大個女升小一！

TVB處境劇《愛·回家》系列最早期由馬家做主線，除一眾主角受歡迎外，當時仍是BB的馬家好（徐心怡飾，乳名包包）亦非常吸睛，眼大大面圓圓，可愛到暈！現在「馬家好」已大個女喇！

轉眼間，包包不再是BB，升讀小一並正式開學，在網上開展不一樣的小學生活。

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▲ 徐榮與包包關係非常好。（Instagram圖片）

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包包升小一喇！

徐榮細女徐心怡現在已6歲，眼大面尖尖，非常精靈可愛。早前，受新冠肺炎疫情影響幼稚園停課，包包在疫情下幼稚園畢業，戴上畢業帽的她非常可愛。放了幾個月暑假後，包包昨日正式小一開學，但就仍受規限影響需要在家上課。

不過，這仍無阻包包的她心情。徐榮在社交平台貼出包包上課的照片，見她笑得非常燦爛。徐榮亦接受TOPick訪問表示：「包包都有想念幼稚園的同學仔，但幸好有些都一起升上同一間小學。」

他再指：「今天是開學第二天，暫時她都會用Zoom上課，學校安排很好，開學前已回校拿了要用的工作紙及用具。雖然在家，但都要穿校服上課，所以包包覺得真的在上學，她很開心很享受！」

▲ 包包幼稚園畢業，剛升讀小一。（Instagram圖片）

包包愛唱歌愛跳舞

徐榮不時在網上分享一家人的生活，包包亦吸引了不少的支持者。

最近，留家抗疫期間，徐榮與大仔徐朗、包包及包包的細表姐組成「四人舞團」，經常分享跳舞短片。

▲ 包包年紀少少，跳舞卻有板有眼。（Instagram圖片）

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片中，3位跳舞有板有眼，雖然包包年紀最少，但在跳舞節拍上都完全沒有落下，加上可愛小動作及甜美笑容，不少看過的網民都大讚包包好可愛，非常有跳舞天份！

徐榮稱：「本身覺得包包對唱歌跳舞有興趣，所以她一直都有學習，碰巧近期整日留家，跳舞就成為其中一項親子活動。」勤加練習，難怪包包年紀小小都舞藝超凡！

▲ 包包愈大愈有少女味！（Instagram圖片）

包包熱愛唱歌跳舞，藝術細胞發達，仍是BB時更已拍過劇，是一名小小小童星。

不過，當年拍畢《愛·回家》後，包包便未有再亮相幕前，徐榮曾接受訪問時亦指主張小朋友專心讀書，希望子女享受校園生活，所以包包現時已「息影」。