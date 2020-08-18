生產口罩申資助合作夥伴起糾紛 工程師入稟要求賠償

▲ 工程師唐偉國入稟高等法院要求合作生產口罩的公司及董事交代帳目及作出賠償。(資料圖片)

政府於今年3月推出本地口罩生產計劃，工程師稱與兩公司及董事合營生產口罩，並向政府申請資助。工程師指合作夥伴其後單方面更改協議條款，並以其沒有提供適合生產儀器而要求終止協議。工程師遂入稟高等法院，要求法庭頒令有關公司及董事交代帳目，並計算其可得利益和作出賠償。

原告唐偉國；答辯人瑞士億科有限公司、楊展帆、羅家昌、國際建材及裝飾材料有限公司及獅子山醫療用品集團有限公司。

本身是工程師的原告為優質管理顧問有限公司(TMQ)創辦人，入稟狀指，今年3月2日政府推出本地口罩生產計劃，向共20條生產線作出資助，並會向每條生產線每月購入200萬個口罩，每位申請者最多可申請兩條生產線，最高可獲資助達500萬元。

入稟狀指，原告及首4名答辯人翌日決定合作申請兩條生產線，估計每月生產最高達760萬個口罩，若向政府及巿場出售口罩，分紅最高達逾5,409萬元。

入稟狀續指，原告及首4名答辯人於同月簽訂合作備忘錄，由第5答辯人作為聯營公司，原告出資提供兩部口罩製造機器，由首答辯人向政府申請資助。原告指根據協議可獲聯營公司10%股份及10%花紅股份，而聯營公司獲首批訂單後，須於3個月內發放利潤。

入稟狀指，當申請獲批後，首4名答辯人指原告未能提供合適生產儀器，要求搬走兩部口罩製造機器，並指會使用答辯人的器材繼續生產。原告指4名答辯人又私下開會，並向原告提出更新協議書，將每月向原告發放25萬元，作為其對聯營公司提供服務之報酬。

原告指於購買機器等共涉開支逾430萬元，質疑4名答辯人做法，以及錯誤地要求原告搬走有關口罩製造機器，故入稟要求答辯人交代聯營公司帳目及作出賠償，並就原告可得利益作出交代。

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記者：林育慧

