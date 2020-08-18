生產口罩申資助合作夥伴起糾紛 工程師入稟要求賠償
政府於今年3月推出本地口罩生產計劃，工程師稱與兩公司及董事合營生產口罩，並向政府申請資助。工程師指合作夥伴其後單方面更改協議條款，並以其沒有提供適合生產儀器而要求終止協議。工程師遂入稟高等法院，要求法庭頒令有關公司及董事交代帳目，並計算其可得利益和作出賠償。
原告唐偉國；答辯人瑞士億科有限公司、楊展帆、羅家昌、國際建材及裝飾材料有限公司及獅子山醫療用品集團有限公司。
本身是工程師的原告為優質管理顧問有限公司(TMQ)創辦人，入稟狀指，今年3月2日政府推出本地口罩生產計劃，向共20條生產線作出資助，並會向每條生產線每月購入200萬個口罩，每位申請者最多可申請兩條生產線，最高可獲資助達500萬元。
入稟狀指，原告及首4名答辯人翌日決定合作申請兩條生產線，估計每月生產最高達760萬個口罩，若向政府及巿場出售口罩，分紅最高達逾5,409萬元。
入稟狀續指，原告及首4名答辯人於同月簽訂合作備忘錄，由第5答辯人作為聯營公司，原告出資提供兩部口罩製造機器，由首答辯人向政府申請資助。原告指根據協議可獲聯營公司10%股份及10%花紅股份，而聯營公司獲首批訂單後，須於3個月內發放利潤。
入稟狀指，當申請獲批後，首4名答辯人指原告未能提供合適生產儀器，要求搬走兩部口罩製造機器，並指會使用答辯人的器材繼續生產。原告指4名答辯人又私下開會，並向原告提出更新協議書，將每月向原告發放25萬元，作為其對聯營公司提供服務之報酬。
原告指於購買機器等共涉開支逾430萬元，質疑4名答辯人做法，以及錯誤地要求原告搬走有關口罩製造機器，故入稟要求答辯人交代聯營公司帳目及作出賠償，並就原告可得利益作出交代。
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記者：林育慧