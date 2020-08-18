【貨櫃碼頭群組】宏記港務再多一名員工確診　葵涌貨櫃碼頭一名保安員工初步確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（18日）新增36宗確診個案，屬連續16日錄得雙位數確診數字，35宗涉本地感染，包括葵涌貨櫃碼頭宏記港務操作有限公司群組再多1人確診，碼頭群組累計至今已有66宗個案。

【新冠肺炎】本港今日新增36宗確診個案 僅1宗輸入個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示今日新增第4528宗個案屬「宏記港務」員工，送檢疫時發燒，經檢測後昨日初步確診，並於今日確診。她又提及，碼頭群組亦再多一宗初步陽性個案，涉及於2號碼頭出閘口工作，是一名保安員。而早前第4425宗確診的群組患者，今日亦更正不屬「宏記港務」員工，於碼頭擔任散工工作。

張竹君稱，現已知碼頭已交還2600個檢測樣本，餘下人士將陸續做測試。葵涌貨櫃碼頭昨日新增2宗確診個案，均不涉及宏記港務操作有限公司，屬另外兩間公司的貨車司機及吊車司機，於4號及8號碼頭工作。

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張竹君曾指，宏記港務約有約120名工作人員，大多在戶外工作，負責散工搬運、卸貨等工作，而確診者的共通點為均有使用休息室。

本港近日先後有15名外傭居宿舍後確診，當中單是旺角長旺道長興大廈9樓及2樓，至昨日(17日)已有4名印傭確診，兩單位均屬同一業主，而單位業主的兩名家人亦確診。另外銅鑼灣希雲大廈7樓宿舍亦有2名印傭確診。

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記者：陳正怡