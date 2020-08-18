【新冠肺炎】機構研發鼻咽深喉檢測套裝　檢測出陽性結果較鼻咽拭子高36%

▲ 路勝基因創辦人、總裁兼醫務總監陳民漢。(受訪者提供)

新冠肺炎疫情反覆，不少專家倡擴大病毒篩查範圍以截斷傳播鏈。有公司早前推出新冠病毒檢測套裝，通過採集患者鼻咽及深喉唾液樣本，較現時拭子採樣高出36%靈敏度，又稱配合自動化儀器，每5分鐘便可處理24個樣本，減少實驗室人員染疫的風險及人手操作時間；相關套裝現正於香港私營診所發售。

路勝基因創辦人、總裁兼醫務總監陳民漢表示，本港現時普遍通過採集深喉唾液樣本來檢測新型冠狀病毒，雖然自行採集唾液過程簡單，惟實驗室人手緊張，處理大規模唾液樣本需長至數日，而且香港中文大學亦有研究人員預測此採樣方法的假陰性率高達31%，敏感度僅為69%，而拭子測試則高達81%，故令人憂慮以深喉唾液採集樣本來進行大規模檢測，未能遏止社區傳播速度。

他指出，公司推出的​鼻咽深喉唾液​SAFERTM Sample，以收集口咽和鼻咽區域的分泌物，能減少有症狀和無症狀患者的假陰性結果，其檢測到的陽性結果比鼻咽拭子多36%。採樣套裝配合自動化儀器StarlightTM，自動進行檢測之前所需的唾液處理步驟，以每5分鐘處理24個樣本的速度，打開樣本瓶蓋​、​添加試劑並均勻混合，可令實驗室人員的人手操作時間大幅減少。

另外，傳統的檢測方法下病毒樣本的儲存和運輸都要保持在2°C 至8°C環境中，否則樣本在幾小時內就會降解，從而導致假陰性結果。他表示，鼻咽深喉唾液樣本可於室溫下保存長達7天，無需冷藏，亦節省冷藏運輸及庫存的成本。他稱，有關套裝已於新加坡衛生科學局註冊為A級醫療設備，現正提供給香港不同的診所​、​醫院以及私人化驗室。當中港怡醫院已引入有關檢測技術，檢測費用為1950元。

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記者：洪芷晴