【新冠肺炎】仁濟醫院外科病房一名64歲男病人初步確診

▲ 仁濟醫院外科病房一名64歲男病人初步確診。

本港今日（18日）新增36宗確診個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，仁濟醫院外科病房一名64歲男病人初步確診新型肺炎，6名同格病人被列為密切接觸者。

該名外科病人8月15日入住病房，因出現發燒而被安排進行病毒檢測，昨日（17日）初步確診。被列為密切接觸者的6名同格病人，有4人仍留醫而被安排隔離，2人已出院會交由衞生防護中心跟進。沒有醫院人員被列為密切接觸者，但有7人須接受醫學監察，相關病房已進行消毒清洗，已再投入使用。

劉家獻指，病人因肚痛到急症室求診，當時亦有低燒，醫生臨床判斷肚痛為主因，於是安排到外科病房照超聲波，後來病人沒再肚痛，但發燒持續，於是轉到負壓病房並安排檢測。因病人在病房經常拉低口罩，6名照顧他的醫護人員須接受醫學監察，另有一人因採樣離開病房後除下N95口罩，故亦須接受醫學監察。

另外，廣華醫院E7病房群組再多1人確診，為71歲男病人（編號為4537）。

此外，醫管局公布，截至今早9時新增54宗呈報個案；過去24小時，再多78人康復出院，至今共3,677名人康復出院。

另有751確診者在19間醫院及亞博留醫，其中31人危殆、38人嚴重，682名病人情況穩定。公立醫院正使用1,251張負壓病床及689間負壓病房，其使用量分別是56%和64%。

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記者：蘇文軒