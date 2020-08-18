【細心人妻】日本人夫總說不知今晚食乜餸　老婆手繪菜單KO老公選擇困難症

▲ 日本人妻Nono身為廚師兼插畫師，設計出手繪菜單，可以輕鬆煮出丈夫想吃的飯菜。

家庭主婦最頭痕是晚飯煮乜餸，不合家人口味隨時剩很多飯菜，而事先問家人吃甚麼，家人往往都沒意見。日本有人妻每次問丈夫今晚要吃甚麼，他總是回答「不知道」，令她深感無奈，問得多都嫌自己煩，分分鐘影響夫妻關係。身為廚師兼插畫師的她想出妙計，解決丈夫的選擇困難症，可以輕鬆煮出丈夫想吃的飯菜，又增添夫妻生活情趣。

日本人妻Nono於8月8在其Twitter「inaba_nono」發帖，展示手繪的菜單，附有可愛的菜式插圖以及羅列超過100款菜式，此本菜單是為其丈夫而設。Nono表示問老公想吃甚麼的時候，經常得到「不知道」的回覆，像是有選擇困難症，然後老公反過來問她想吃甚麼，明明是在問丈夫，令她感到無奈。

▲ Nono為丈夫設計了專屬的手繪菜單。（圖片︰inaba_nono twitter）

設計老公專屬的菜單

Nono不是在埋怨丈夫，只是有感老公甚麼都好，就是在吃方面沒甚麼主見。Nono現職是在法國餐廳廚師，烹飪很拿手，不限法國菜，而她亦是業餘插畫師，她利用自己2項專長，繪製了一整本豐富菜式的餐單，方便老公點菜，讓他不要只回答「不知道吃甚麼」。

打開手繪菜單，包括日式、西式、中華料理等多國菜式，又細分了主菜和小菜等，食物包括炸雞、薯仔燉肉、白蘿蔔黃尾魚、牛筋蘿蔔、麻婆豆腐、餃子、西班牙海鮮飯、韓式拌飯、炸豬扒、魚生飯、漢堡牛排、咖哩飯和燉牛肉等，單是日本特色的丼就有十種選擇，圖文並茂，更附有飲料和酒類等。

▲ 日式主菜外，亦提供小食選擇，款式繁多。（圖片︰inaba_nono twitter）

醉心鑽研烹調成為大廚

丈夫只要隨便打開菜單，先選菜式分類，再選擇，不用再憑空想希望吃甚麼，再說可以簡單隨手一指亦可以，大大減輕選擇困難症。

Nono揭露自己在高中時曾被家政老師劣評，指她一世都做不出美味的菜，此話反而成為她的動力，不斷努力磨練廚藝，甚至現時的正職是在法國餐廳中擔任廚師。

▲ 西式食品之外，亦附有飲品選擇。（圖片︰inaba_nono twitter）

網民大感羨慕

有關帖文引起網民關注，羨慕Nono的老公，大讚她除了畫畫及廚藝高超外，指出此方法更有助拉近夫妻關係，巧妙地用有趣方式，去避免引起令人討厭的「我不知道」回覆。此外，大家讚她菜式豐富，插圖令食物看起來都很好吃，丈夫應該會更愛回家吃飯，而妻子亦不用花時間去構想每日菜單。

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責任編輯︰王明芳