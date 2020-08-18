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林鄭回顧40年公僕生涯　時刻以小鳳姐《順流逆流》自勉「從來得失我睇透」

政治 16:33 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（林鄭月娥Facebook圖片）

歌手徐小鳳（小鳳姐）近年一直「很忙」，不少政界人士及市民都喜歡以歌曲《喜氣洋洋》慶祝對手選舉落敗。特首林鄭月娥亦在社交網頁請小鳳姐出場，指今日是自己踏入公職生涯第40周年，時刻都會以小鳳姐歌曲《順流逆流》歌詞「幾多艱苦當天我默默接受，幾多辛酸也未放手」自勉，並形容「從來得失我睇透」。

林鄭在社交網站表示，40年前的今日，自己懷著戰戰兢兢的心情加入政務主任行列，擔任過近20個工作崗位，雖然職位由下屬變上司、由署長做到局長、司長和特首，但當年入職時的信念和價值觀始終如一，不群不黨，在政府內既無「馬房」，也不是「手袋黨」。

（林鄭月娥Facebook圖片）

她指，曾經有AO前輩笑以她的性格，晉升都會有阻滯，但仍是遇到好上司、好同事，在工作上有很大的滿足感。

林鄭又提到，過去一年是她40年公務生涯中最嚴峻的考驗，承受著前所未有的人身攻擊，強調仍會以無畏無懼的精神，維護國家安全和香港市民福祉。又話自己時刻都以小鳳姐在2018年紅館演唱會中送給她的《順流逆流》來自勉：

幾多艱苦當天我默默接受　幾多辛酸也未放手　

故意挑剔今天我不在乎 　只跟心中意願去走

她又形容自己「從來得失我睇透」。

（林鄭月娥Facebook圖片）

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