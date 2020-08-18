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【保就業計劃】368名僱主承諾受薪人數為「0」　當局會深入調查實地考察

社會 16:37 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馮程淑儀表示，第一期計劃有368名僱主的承諾受薪僱員人數為「0」，會針對這些申請進行更深入的調查。（梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥今早（18日）宣布，第二期保就業計劃8月31日起接受申請。政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀表示，第一期計劃有368名僱主的承諾受薪僱員人數為「0」，會針對這些申請進行更深入的調查。

【第二輪保就業計劃】僱主可重新選擇補貼金額的指定月份　新措施亦加強罰則

她指，過去代理人已到20名上述僱主的公司進行實地考察，今周和下周會進行75名僱主的實地考察，目標是四分之一。經調查後，該20名僱主有重新聘請員工，9成多都是聘用1至2名員工，只有少位是聘請多於10人。

【第二輪保就業計劃】兩大超市需承諾減價3個月　大型物管公司需向業主回饋8成補貼額

馮程淑儀相信，僱主要在6至8月聘請1至2名員工並不困難，但若發現該些僱主沒有重新聘用僱員，會有相關罰則和取回補貼金額。

【保就業計劃】第一期88%僱主申請獲批　有僱主無強積金戶口不合資格

她透露，截至8月16日收到387宗舉報，佔批核申請的0.26%，主要是與僱主補貼期間減少員工人數、不適時發放工資、減薪、放無薪假等，強調會檢視每一宗舉報，代理人會現場視察和提交報告，至今已完成136宗個案，其餘仍有待調查，包括52宗轉介勞工處、有些會轉介積金局和海關等部門。

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記者：陳子謙

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