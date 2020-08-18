【凍齡秘訣】42歲韓星河智苑出道23年依舊童顏　公開凍齡秘方日食3個檸檬

▲ 42歲韓星河智苑公開凍齡秘方。

南韓知名女星河智苑出道至今23年，曾出現多套知名劇集如《秘密花園》、《奇皇后》、《醫療船》等，出道多年仍然保持超Fit身材及超強童顏，完全看不出已經42歲。日前她接受韓國電視節目訪問時，就被問到「凍齡」秘方，原來她每日都會食3個檸檬。

▲ 42歲河智苑依然童顏。(影片截圖)

42歲的河智苑接受《深夜正式演藝》訪問時，以一身黑色貼身衫及利落高馬尾示人，主持人提到河智苑外貌與2年前接受訪問時一模一樣，詢問「凍齡」方法。河智苑笑言，或者因為自己經常笑，笑時可以提拉皮膚，「笑得多皮膚就緊緻了」。

▲ 河智苑每日都會食3個檸檬。(IG圖片)

另外，她又提到自己每日都會食3個檸檬，食檸檬時因為很酸，所以經常會酸得皺起面容，從而提拉到皮膚，令皮膚不會鬆弛。

身材管理方面，河智苑此前提過平時喜歡行山、重訓、跑步和拉筋，讓身材保持勻稱纖細。另外，她又曾表示自小已習慣一年四季沖凍水涼，先用暖水洗澡後，才沖凍水，認為這樣可令皮膚更緊緻。

檸檬含豐富維他命C可美白淡斑抗衰老

澳洲註冊營養師謝詠瑩Gloria曾接受TOPick訪問時表示，維他命C是天然美白劑，有美白淡斑抗衰老功效，一個中型檸檬（76克）就含有70.5毫克維他命C。

女士每日需攝取75毫克維他命C，男士則需要90毫克，每日攝取上限是2000毫克。

Gloria指，維他命C是有助美白的營養素，可抑壓黑色素的形成，減淡色斑和疤痕，而且有抗氧化、延緩衰老的作用。

當工作壓力大、受環境污染及經常捱夜，會令身體製造大量自由基攻擊體內細胞，加速老化。當骨膠原被攻擊時，皮膚彈性隨之流失，導致毛孔粗大，出現皺紋。維他命C有助抗氧化，預防上述問題。攝取足夠蛋白質和維他命C，更有助製造膠原蛋白，維持皮膚彈性、皮下細胞和牙肉的彈性。

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責任編輯：羅嘉欣