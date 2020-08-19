【Hermès愛馬仕】嫁金融才俊過幸福少奶生活 林夏薇晒百萬Hermès成濶太中的濶太

▲ 嫁金融才俊過幸福少奶生活， 林夏薇晒百萬Hermès成濶太中的濶太。

藝人林夏薇貴為林峯堂妹，即伯父為「廈門李嘉誠」，一直有指其身家豐厚。林夏薇於2015年與座擁超過20億身家的金融才俊莫俊生（Jason）結婚後，入住太平山頂市值超過15億的豪宅專心做少奶奶。身為幸福少婦當然要有些襯托得起其身份的收藏，今日為大家盤點林夏薇所擁有的貴婦代表、奢華名牌Hermès手袋。

林夏薇為身「廈門李嘉誠」家族的一份子，家庭背景雄厚，於2011年入行多演三、四線角色，2015年嫁予年長她16年的金融才俊莫贊生（Jason）後事業運亦開始穩步上揚，但於2018年決定暫別幕前，專心為準備生小朋友調理身子而決定離開TVB。

養尊處優的林夏薇不時更新社交網站，近期因為疫情而要「Stay Home」的她，分享日常生活片時，更把位於太平山頂、價值15億的豪宅內部曝光，同時亦翻出她的各種名牌收藏，發現她鍾愛頂級奢華品牌Hermès。今日繼續請來f & f luxury 愛馬仕hermes專業代購顧問 店主Frankie 提供林夏薇多款Hermès手袋的價錢。

1. 喜馬拉雅山鱷魚皮Birkin 30 $50萬

▲ 價值至少50萬的Hermès Blanc Himalayan。（instagram圖片）

▲ 要把鱷魚皮褪色成「喜馬拉雅山」顏色非常費工夫。（網上圖片）

林夏薇收藏中最為名貴的是價值50萬的Hermès Blanc Himalayan，由尼羅河鱷魚皮製成，要把鱷魚皮褪色成接近白色的「喜馬拉雅山」顏色非常費工夫，單是袋價已經達50萬，它的18K白金鑲鑽版更逾200萬港元，絕對是頂級的手袋代表。

2. 粉紅Kelly 28 $8.7萬(專門店)

▲ kelly 28。

Hermès的經典代表「Kelly Bag」，林夏薇至少擁有兩個，一個是鮮豔奪目的粉紅色，專門店售8.7萬元，由於Kelly均需配貨，所以代購價大約13萬元。

3. 鱷魚皮mini Kelly 約19萬

林夏薇對鱷魚皮情有獨鍾，出席活動時曾拿着十分罕有的亮面黑色鱷魚皮mini Kelly，配合晚裝顯得十分高貴。鱷魚皮mini Kelly 專門店約售19萬。代購價浮動性較大。

4. 鱷魚皮Constance 24 約20萬

Constance 又稱為康康包，也是Hermès經典代表之一，林夏薇也擁有一個藍色鱷魚皮Constance 24。

5. 橙色Lindy 26 代購價約6萬

▲ 林夏薇多年前曾經上載過Lindy Bag的照片。（instagram圖片）

林夏薇除了鱷魚皮的包款外，也有較少女味的Lindy 26，價錢較Birkin 及Kelly 易入門。代購價介乎5.5萬至6.8萬元，視乎顏色而定，其中以大象灰金扣較高價。

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