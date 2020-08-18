【海高斯襲港】本港晚間風力進一步增強　天文台考慮晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號

▲ 天文台考慮晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。

香港天文台今日（18日）下午2時20分發出三號強風信號，料「海高斯」今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。該熱帶氣旋位於南海東北部的熱帶低氣壓較早前已增強為熱帶風暴，天文台今日下午2時20分日已發出三號強風信號，有關熱帶氣旋預測路徑，即看:【下一頁】

【海高斯路徑】 天文台考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號【不斷更新】

天文台於今日（18日）下午4:45分指按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。

▲ 海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。（天文台圖片）

由本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時59、57及57公里，最高陣風分別超過每小時66、83及76公里。

▲ 本港大部分地區日間時間下起大雨。（林宇翔攝）

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記者：郭家穎