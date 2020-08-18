【改善脫髮】外塗生薑汁有助改善脫髮？　中醫拆解治療及護理方法：11點前睡覺是關鍵

▲ 中醫表示，脫髮分為肝腎不足、脾胃濕熱兩大證型。

脫髮問題無得救？註冊中醫師李廣冀在網誌撰文表示，在中醫學角度，脫髮分為肝腎不足、脾胃濕熱兩大證型。他講解中醫治療肥髮的方法、洗頭方式和次數會否令情況加劇。

1. 外塗生薑汁有用嗎？

外塗生薑汁是屬於刺激髮囊生長的治療方法，適合斑禿人士、沒頭皮發炎的脫髮人士。若頭皮痕癢或頭皮發炎脫屑，生薑有機會加重脫髮問題。

最新的弱激光生髮帽也是此原理，適合中度脫髮人士，刺激的效果因人而異。此方法能改善頭皮的血液循環，刺激髮囊從休止期再次回到生長期。

2. 西醫如何治療脫髮？

可分為疤痕型脫髮、無疤無炎型脫髮兩大類。

疤痕型脫髮：主要是皮膚病例如頭癬、脂溢性皮炎、銀屑病和濕疹等導致，後者多是雄激素型脫髮，即是大部分求診者脫髮的原因。

無疤無炎型脫髮：外用藥米諾地爾（Minoxidil），此藥不會引致性慾下降，但可能會引致輕微的接觸性皮炎，副作用少；效率約有55至70%，需要長期維持，不能停藥，停藥會復脫問題更嚴重。

口服的西藥：主要是菲那雄胺（Finasteride），本身是治療前列腺肥大的藥物，後來發現可增加頭髮，機理是減少體內雙氫睪酮（DHT），但副作用是少。部分人會性慾與性能力下降，只適合男士和收經後的女士，無論口服或者外用均需醫生處方。

3. 中醫如何治療脫髮？

中醫認為，脫髮分為兩大證型：肝腎不足、脾胃濕熱。肝腎不足，就服藥補肝腎；脾胃濕熱，就要清熱袪濕。根據具體情況選方用藥，目的是平衡體內五臟氣血，保護肝腎，能睡能吃，適量運動，才是保養頭髮的不二法門。

育髮生髮沒有完結的一天，只要選擇適合自己的療法，跟保護血管防高血壓一樣，脫髮就是防止毛囊退化。

治療脫髮的關鍵是如何降低體內DHT。11點前睡是關鍵，這可讓身體自行調節失衡，減少壓力賀爾蒙，從而恢復正常的性激素。

若長期熬夜，「賀爾蒙」恐怕會變「害已朦」，夜睡的傷害不會立刻出現，但朦朧的害處，終有一日找上門，到時想逆轉也非易事。

4. 如何知道脫髮問題改善？

可用相機每星期拍照，包括頭頂、左右額角。最好每次拍照都同一環境、同一相機，同一光線。



拍下每日洗頭時脫落的頭髮，一開始就一堆，慢慢逐漸減少。若本身髮量很少很少，當然脫髮量也會減少，因已沒甚麼頭髮可脫了，所以須結合兩個方法才更準確。

5. 大力按頭會否導致脫髮加重？按摩穴位有沒有效？

戴頭盔工作，或玩Break Dance令頭在地上轉動，會加重脫髮。

休止期髮囊較弱，受不起不良刺激。太大力按摩頭皮，會刺激毛囊分泌油脂。因此只宜輕揉，每天洗頭時用指腹按摩，按摩百會、四神聰、率谷、頭維、風池這五個穴位，能放鬆頭皮，改善血運，有助護髮。

現在市面有一些頭髮按摩器，每天按摩10分鐘，持之以恆，約數個月可見成效。

6.每日洗頭脫髮多，三、四日洗一次能減少脫髮?

若頭油偏多，不宜三日洗一次頭，只會讓頭油更多，可能堵塞髮囊並引致頭皮發炎。

7. 用含矽護髮素或含矽洗髮水會否導致脫髮？

矽是安全成分，對絕大多數人算是安全，不會引起頭皮發炎，也不會引起免疫反應，主要的作用是填補手損頭髮的毛麟片，令毛髮順滑，梳頭時減少打結。

只要洗頭時用清水沖洗，幾乎不會殘留，也不會堵塞毛孔。李醫師表示，曾有一位病人覺得自己頭髮很乾旱，用完護髮素後，特意不洗乾淨，讓滋潤時間更持久，這種做法他並不建議。

內容獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

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責任編輯：黃泳欣