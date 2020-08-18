涉扮電影公司高層非禮試鏡女 男文員另涉盜竊等罪判監3年

▲ 被告唐家樂涉訛稱為電影公司高層非禮試鏡女子，另涉盜竊等罪，今於區域法院被判監3年。(資料圖片)

律師行男文員假冒在古天樂所創辦的電影公司任人事總監，訛稱會開拍電影及接拍廣告，誘騙1名女子到酒店試鏡，期間藉詞試「床戲」非禮女子，另訛稱自己為餐廳東主，以勞工保險為由騙取1.2萬元。涉案文員早前承認使用虛假文書，另經審訊後被裁定盜竊及非禮罪罪成，今（18日）於區域法院判刑。法官指，被告為不誠實罪行的慣犯，屢犯不改，判監36個月。

被告唐家樂（31歲），案發時為律師行文員，早前經審訊後，被裁定3項盜竊及1項非禮罪罪成；被告早前另承認2項使用虛假文書罪名。

被告早前被定罪後，由於控方提供的被告刑事記錄距今1年9個月，期間被告干犯其他案件及定罪，法官早前押後案件，以待控方更新被告刑事記錄。

惟控方今天指，警方於過去數周曾兩度嘗試更新被告刑事記錄，但被告拒絕提供指模，因此未能提供新的刑事記錄。

法官就此表達不滿，指出刑事記錄是重要量刑因素，難以理解為何因為被告的不合作而無法處理，又質問控方為何未有盡早通知，要求警方或律政司相關負責人解釋，並安排本周四（20日）再提訊，屆時被告及控辯雙方毋須出席。

法官判刑時指，被告為不誠實罪的慣犯，過去涉多項刑事記錄，屢犯不改，而被告於2016年7月亦以同類手段犯案，訛稱是電影公司代表人及作出欺詐行為，法庭須將此考慮作加刑因素，最終判被告監禁36個月。

控方案情指，盜竊罪中3名女事主是冰室員工，被告於2018年12月某天得知3人欲轉工，被告遂自稱是1間比利時餐廳東主，邀請3人可到其餐廳工作，並以購買勞工保險為由，向各人索取4,000元現金代為購買，其中2人分別被騙去1.05萬元及1,500元。

被告另於2018年12月接觸女事主X，向對方訛稱是天下一電影公司的人事總監，相約X到迷你酒店會面，期間以手替X量度三圍，及播放《婚前試愛》一段牀上戲，要求X參考作試鏡，被告又以手指頭代替嘴，來回觸摸X的嘴及胸部，並要求與X親吻，及觸摸X胸部和下體。

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記者：王仁昌