【增強抵抗力】魚肝油丸當糖食或致肝硬化 營養師媽媽推介天然增強抵抗力食物

▲ 周泳苑指，營養補充劑不能當糖果食用。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，不少爸爸媽媽都希望子女能夠增強抵抗力，而進食不同的營養補充劑，魚肝油丸及魚油丸有甚麼區別？小朋友又可否進食太多？註冊營養師周詠苑在《經濟日報》專欄上撰文表示，若孩子因偏食或食量過少而需服食營養補充劑，必須參考個別產品所列明的建議分量，或向註冊營養師諮詢，絕不應當糖果般大量進食。

周詠苑表示，有家長擔心孩子抵抗力弱，抱着多食無壞的心態，購買市面各種專為兒童而設的營養補充劑，尤其部分包裝成糖果模樣的，更被當成「健康糖果」每天給孩子吃，包括魚肝油丸及魚油丸等，其實兩者是有區別的。

魚油丸的主要成分為DHA／EPA，即奧米加3脂肪酸，而DHA／EPA是促進腦部及視網膜發展的營養素。不過，周泳苑指，孩子每周進食3至6安士海鮮及深海魚（三文魚、吞拿魚、沙甸魚等），已達到營養所需，不必額外服食魚油丸。倘過量服用，可影響血液凝固功能，嚴重可致流血不止。

至於魚肝油丸，主要從鯊魚或鱈魚等肝臟脂肪提取，含維他命A及D。維他命A有助維持良好視力，保護上呼吸道黏膜，抵禦外來病毒的入侵，提升抵抗力；維他命D幫助鈣質吸收，促進牙齒及骨骼發展。

不過要注意，過量攝取維他命A及D，不會經尿液排出，反會積聚身體肝臟內。她舉例指，曾有母親讓女兒服食過量魚肝油丸，導致維他命A中毒，出現肝硬化而急需換肝的嚴重個案。

天然食物可吸收維他命A

平日多進食橙黃色蔬果（如南瓜、番薯、紅蘿蔔、芒果等）、牛奶、雞蛋，並於烹調食物時加入適量食油，就能讓身體吸收維他命A。維他命A可儲存於肝臟，故不必每日達到標準攝取量。維他命D可藉身體接觸陽光而自行製造，若非長期在隱蔽環境下，一般不會缺乏維他命D。

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責任編輯：王明芳