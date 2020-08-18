【新冠肺炎】武漢水上樂園無懼疫情照開派對　數千人不戴口罩人逼人狂歡情緒高漲

▲ 武漢一個水上樂園近日更大搞電音派對，吸引數千人不戴口罩入場人逼人狂歡。

全球的新冠肺炎疫情仍然持續，不過率先爆發疫情的武漢，市面似乎已陸續恢復正常生活。當地一個水上樂園近日更大搞電音派對，吸引數千人不戴口罩入場人逼人狂歡。

▲ 在台上DJ的帶動下，台下遊客情緒異常高漲。（法新社）

從現場照片可見，泳池中擠滿沒戴口罩的遊客，人潮擁擠到有如沙丁魚般彼此緊密接觸泡在水中，每位遊客都隨着台上的DJ及主持人帶動，情緒非常高漲。

據法新社報道，武漢瑪雅海灘水上樂園今年6月重新開放，上周六（15日）舉行的電音派對遊客入場率接近五成，女性遊客更有半價優惠。而官媒新華社則表示，園方「已做好疫情防控」，只開放3000名「經檢查後證明健康無染病」的民眾入場。

▲ 泳池被遊客擠至水洩不通。（法新社）

雖然武漢早在4月就已解封，但有鑑於全球疫情仍然持續，許多國家都在解封後出現第2波、第 3波疫情，中國部分地區也陸續有本土病例傳出，不少網民都對水上樂園的情況大為咋舌，表示觸目驚心，又諷刺指「中國防疫，世界第一」。

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責任編輯：羅嘉欣