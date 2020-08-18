【第二輪保就業計劃】兩大超市需於接受補貼間需提供折扣優惠　百佳：一直致力提供購物優惠

▲ 百佳超級市場指一直致力為社區裡不同的階層提供購物優惠。（資料圖片）

第二期保就業計劃本月31日起接受申請，行政長官林鄭月娥今日（18日）早上指，大型超市，包括百佳和惠康領取補貼的同時要為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市劵。勞工及福利局局長羅致光今日下午見傳媒講解詳情，期間政府指出，兩大連鎖超市百佳和惠康，如需申請第二期保就業計劃，需承諾於9月至11月接受補貼期間，為顧客及非政府機構提供購物現金券，或更多折扣優惠。

【第二輪保就業計劃】兩大超市需承諾減價3個月 大型物管公司需向業主回饋8成補貼額

百佳超級市場今日（18日）指作為一家積極履行企業社會責任的超市，一直致力為社區裡不同的階層提供購物優惠、產品折扣及社區需要的支援。 包括：

捐贈剩食予惜食堂並每年舉行食物捐贈活動

逢週三為長者提供購物優惠

聯同香港基督教女青年會推行全港首個「關愛長者食物券」。不同時間在不同地區為區內有需要的長者提供食物券免費換取食品及日用品。

於疫情期間，為政府及不同非政府機構提供日常用品及所需物資的送遞服務。

另外，因應疫情、市場情況及其他國家內部需求，不少入口產品來貨價及運費大幅上升，百佳發言人指會盡量承擔上漲成本，以維持穩定合理的產品零售價。將本著「以客為本」的精神， 繼續以合理的價格為顧客提供足夠的所需用品，並將盡力照顧到弱勢社群的需求。

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記者：郭家穎