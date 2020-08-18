駿洋邨4及5座本月底入伙　1至3座料明年第二季初入伙

▲ 駿洋邨4及5座將於本月底入伙，1至3座則料需明年4月才能入伙。（資料圖片）

政府今日（18日）宣布，駿洋邨第四座和第五座（即駿時樓、駿湖樓）將於本月底開始陸續入伙。

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至於駿洋邨第一座至第三座（即駿逸樓、駿爾樓、駿山樓），政府指鑑於新冠肺炎疫情仍然嚴峻，基於公眾健康考慮，認為有必要繼續保留該三座樓宇用作檢疫中心。政府表示會在可行情況下盡早交還三座樓宇，按現時估計，料可於本年年底停用駿洋邨第一座至第三座作檢疫中心，並在清空及徹底消毒後交還房委會。

房委會料有可能需要數月進行頗多修繕工作，最快可在2021年第二季初開始陸續入伙。政府又指會積極考慮，再次透過「防疫抗疫基金」為受影響的合資格準租戶提供紓緩安排，並會另行通知有關準租戶。

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在駿洋邨第一座至第三座仍用作檢疫中心期間，衞生署會採取嚴密檢疫管理措施。房屋署亦會以高身隔欄分隔檢疫中心（第一至第三座）及駿洋邨其餘部分（第四和第五座及駿洋商場）。

此外，由於第四座和第五座設有獨立行人及車輛出入口，居民可經這些獨立通道出入駿洋邨。政府最後指，明白使用駿洋邨作檢疫中心對準租戶帶來很多不便和影響，衷心感謝駿洋邨各準租戶的忍耐和體諒。

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記者：陳梓蔚