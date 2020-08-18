涉襲擊建制派支持者   譚得志認普通襲擊罰款3千

▲ 譚得志承認普通襲擊罪，今於東區裁判法院被罰款3千元。(經濟日報記者攝)

人民力量副主席譚得志涉於5月底，在中環10號碼頭襲擊建制派支持者、綽號「大波Man」的石房有，被控1項普通襲擊罪，今（18日）於東區裁判法院承認控罪。裁判官判刑時指，即使事主先挑起事端，被告也不應以腳踢事主施襲，幸事主僅受輕傷，故判被告罰款3,000元。

涉案被告譚得志（48歲）被控1項普通襲擊罪，控罪指，被告於2020年5月31日在中環10號碼頭襲擊石房有。

案情指，案發當日被告於中環10號碼頭舉行「民主歌聲獻中環」，事主經過看見被告在收拾音響器材等，並因政見不同而與被告及其支持者以粗言互罵，雙方有近距離身體接觸，被告以左腳踢事主右腿，事主到醫院診治後，發現右大腿有紅腫等。

裁判官向控方確認，事發是因為事主挑起事端，控方認同，但強調事主動口不動手。辯方求情指，被告無案底，擁有神學碩士學位，現為網台主持，他犯案時僅踢腳一下施襲，事主傷勢輕微。

裁判官指，被告選擇認罪，現時已有悔意。裁判官認為，即使事主挑起事端，但無論如何被告也不應以腳踢事主施襲，法庭並不會考慮雙方所持的政見，幸事主無大礙，終判以罰款3,000元。

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記者：林欣樂

