【過街英雄】森美自愧要求太高曾痛罵電台拍檔　工作心態由高壓漸變懂樂在其中

▲ 森美首次做劇集男主角，工作心態由高壓變成樂於享受。

相信每個男生心底都有個「英雄夢」，希望擁有超能力化身成為超級英雄。又相信在娛樂圈中的男藝人少不免都有「男一夢」，希望能成為影視劇男主角。TVB劇《過街英雄》一次過滿足森美兩個願望，化身成「老鼠俠」查案：「難得在這個時候為香港觀眾帶來一點歡樂。」

於2018年拍畢的劇集《過街英雄》本周在香港首播，森美在劇中演擁有老鼠特徵超能力男主角唐亮星，劇中森美擁有許多老鼠獨有的能力，與黃翠如一同化身偵探查案。

【過街英雄】森美首次當電視長劇男主角 化身老鼠俠助黃翠如破案

▲ 愛搞鬼的森美希望新劇能為香港人帶來一點點歡樂。（黃建輝攝）

《過街英雄》沒談情戲

他也直指TVB是次非常大膽：「找森美做男主角，大膽！演老鼠俠？大膽！當其時有問過監製後製CG有否看頭，他直指：『我搵你做男主角都未驚啦，你驚CG？』，他說得也對，哈哈！」

森美指，劇中有另一個「大膽」，就是沒有談情戲：「找我做男主角已經是非典型的劇集，我跟女角們更罕有地沒有談情戲，不過我跟翠如有許多『嘴戲』，是『鬥嘴戲』。我們在劇中由歡喜冤家成了好友，但『愛情』這部份則有點留白。」

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▲ 雖然與譚凱琪和黃翠如都有對手戲，但卻沒有真正的「感情線」展開。（《過街英雄》劇照）

動作戲親身上陣大感過癮

「老鼠俠」的超能力如老鼠一樣能夠飛簷走壁，森美在劇中動作戲連場，每每親身上陣，讓他演得十分過癮，原因是他從拍攝中獲得不少讚賞和滿足感：「連平時很少讚人的武指大師兄都說我做得好，不過服裝同事則說『唔讚你點肯做呀』，雖然動作高難度，但做得好開心。」

雖然在2007年，森美已在青春偶像單元劇《森之愛情》當主角，不過在演長劇方面，曾為TVB拍過《法網狙擊》和《誇世代》的他，到今次演第三部劇集才終於榮登男一之位。森美自覺這是一件很難得的事，不過坦言自己從未擁有過「男一夢」。

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▲ 森美憶述當時拍畢這幕，山下的台前幕後大拍手掌讓他感到滿足：「原來他們是怕被碎石流沙砸到，拍手恭賀終於拍完而已。」（instagram圖片）

再往前推，森美早於2004年更在電影《甜絲絲》內已做男主角，女主角更是兩大女神鄧麗欣、樂基兒，他直指：「卡士好勁！能夠在電影做男主角，已好享受上天給我的機會，但其實不用太雀躍，因為自那次以後便沒有再做過男主角了。」

隨緣的森美，知道娛樂圈除靠努力，很大部份還是講運氣，所以不會刻意追求男一名銜：

我沒有想過要有甚麼里程碑，在每個工作中，就算只是個小角色，都覺得自己是男主角。因曾經做過電影男主角，知道是難得機會，所以拍《過街英雄》每日都覺得享受。享受每個埋位的時刻，不是男主角的虛名令我覺得驕傲、開心、快樂，因為我知自己有責任要負，就如劇中老鼠俠一樣，當你有能力就有責任。

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▲ 森美不止一次自認是大男人，但大男人同樣可以是可靠、能夠信任的代名詞。（黃建輝攝）

入行廿多年，電台、電影、舞台、電視台都涉獵過，森美覺得幸福、感恩，唯一有點算得上是遺憾，就是沒有做過「歌手」。

雖然他話語肯定，但多次自言是個無自信的人：「我不是有自信、天賦的人，不管演戲、說話過是唱歌，但我肯努力去改進，希望可以盡量達到合格標準。」

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▲ 人總有弱點，「老鼠俠」的弱點當然是貓。（《過街英雄》劇照）

心態由高壓轉為投入享受

雖然現在的森美學懂享受工作上的每一刻，但自覺不足的他，過去經常把自己和身邊人逼得太緊：「現在明顯比年輕的時候沒有那麼大意欲希望每件事都接觸、都做得很好。」

森美以打機作為比喻，年輕時想試多點關卡，就算每關表現一般，只能取得一粒星，多打幾關自然就能累積多一點分數：「雖然未必每關都能拿到滿分五顆星，但加起來有六、七顆星都算安心，結果變成為取星而工作，根本享受不了。現在經歷過，希望在同一件事上取得多點星星，最重要是投入。」

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▲ 經歷過高山低谷，森美有感工作要投入才能享受。（黃建輝攝）

回想年輕時所做的表演，森美都沒有投入，因他經常批判自己的工作。《森美移動》是一個壽命長達8年的電台節目，是許多人的集體回憶，森美直言那是他人生做得最用心、最好聽的節目，但與一眾拍檔卻未能享受當中的歡樂。

晚上11時至1時的節目，我們提早12小時回到電台，寫稿、開會、錄音、剪接，兩小時節目花12小時準備，那一定會好聽吧？ 但我進去錄音太緊張，投入不到會手震。那幾個初入行的年輕人，我對他們要求很高，不能說錯話、不能冷場，每做錯我就會鬧，鬧到他們都手震，可能是想要打我。那個是我人生做得最用心、最好聽的節目，但因為我不享受令到大家都不享受，現在不想再這樣。

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▲ 當年《森美移動》的其他主持都已離開電台，陳強創立「100毛」、細So成為「斜槓族」、Leo主理網上平台及網上生意。（網上圖片）

森美毋忘初衷

參加DJ選拔比賽入行、憑電台節目主持身份為人所認識的森美，坦言至今最讓他享受的，還是「用口去講說話」的工作：「因為做了很久、很喜歡、見到有目標想要追尋，就如現在的訪問也是工作的一份。」

他憶述當年開始有人認識他跟小儀，那時每天要做十個訪問，面對同樣的問題，他疲累到黑面：「重重覆覆，心中覺得忟憎。現在會覺得，有人還願意問、願意聽你說話，你還想怎麼樣？」

他又以音樂去比喻心態上的轉換：「小時候喜歡有力、具爆炸性的搖滾音樂，到後來音樂造詣高的都會轉玩爵士樂，講求感覺。工作是講怎樣去表達和感受自己，現在已不再是形式的追求了。」

場地：The Code

服裝：Harrison Wong

記者：陳心怡

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