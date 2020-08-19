【海高斯襲港】天文台考慮改發3號強風信號　幾點「落波」不用返工？

▲ 天文台考慮改發3號風球，幾點「落波」不用上班？

天文台今日 (19日)早上8時表示，海高斯正逐漸遠離香港，本港風勢會逐步減弱，當本港不再普遍受到烈風影響時，天文台會在上午11時至下午1時內改發3號強風信號。初時本港西部地區的風力仍然會較大，市民需保持警惕。

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打8號風球，打工仔是否需要home office？即睇【下一頁】

各位上班族最關心一旦天文台改掛3號風球，何時需要復工？TOPick根據勞工處的《颱風及暴雨警告下的工作守則》及《僱傭條例》，綜合以下要點：

1. 黑色暴雨、8號、9號、10號風球下毋須上班

根據《守則》，在8號風球、9號或10號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

2. 復工時間由勞資雙方協定

普遍上班族習慣於8號颱風訊號除下後2小時內復工，《守則》亦有同樣建議。由於《守則》並非硬性規定，其實僱主及僱員可自行決定復工時間。

當天文台在工作時間開始前發出8號預警或風球，除必要人員外，其他僱員不用上班。假如天文台下午改發3號風球，無論改發時間是下午1時還是4時，僱員是否要立即復工，需自行與僱主協商。

根據《守則》，若僱員因天氣惡劣而有實際困難，未能準時到達工作崗位，僱主不能以此理由將他即時解僱，否則屬違反《僱傭條例》。

3. 銀行業復工關鍵是12點

根據銀行公會指引，如8號烈風及強風訊號在中午12時後才「落8號波」，銀行將全日休息不營業；如在中午12時前「落8號波」，銀行會在8號風球除下2小時後開始營業。因此一眾銀行業打工仔在中午12時後已安心享受全天假。

4. 僱主不能以年假、法定假日及休息日補償損失之工作時間

如僱主減少僱員有權享有的年假、法定假日及休息日，以補償因發出8號或以上颱風警告或黑色暴雨警告而損失的工作時間，即屬違法。

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責任編輯：羅嘉欣