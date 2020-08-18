【新冠肺炎】港大揭感染後兩種新冠病毒獨有抗原有明顯抗體反應　有助第二代抗體檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，港大醫學院公共衞生學院巴斯德研究中心研究揭，新冠病毒接觸人體免疫系統後，新冠病毒獨有的兩種病毒抗原「ORF8」及「ORF3b」，產生明顯抗體反應；不會引起現有針對病毒S蛋白及N蛋白抗體測試，出現與其常見人類冠狀病毒抗體交叉反應而致假陽性，有助推動第二代檢測的發展。

新冠病毒抗體測試可助確診可疑患者，及了解社區感染情況，亦是評估疫苗功效時不可或缺的工具，而現時抗體測試都是針對刺突蛋白（S蛋白）及核衣殼蛋白 （N蛋白），或與其他常見的人類冠狀病毒抗體產生交叉反應，令檢測出現假陽性。

港大醫學院公共衞生學院巴斯德研究中心團隊利用螢光素酶免疫沉澱系統分析（LIPS），評估61名新冠肺炎患者，對15種不同新冠病毒蛋白的抗體反應，發現當中新冠病毒獨有的兩種非結構性蛋白「ORF8」及「ORF3b」，可於患者病發早期引起明顯抗體反應。

團體研究指，逾96%參與研究的患者中，均檢測到針對這兩種病毒蛋白的抗體，認為有關結果可改善新冠病毒的血清檢測，不會與其他常見的人類冠狀病毒產生交叉反應，有助推動第二代檢測的發展。

研究成果已於權威科學雜誌《自然免疫學》（Nature Immunology）發表。

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責任編輯：陳正怡